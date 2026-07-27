Mở rộng nhiều trường hợp “độ” linh kiện xe nhưng không bị coi là cải tạo

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời cử tri thành phố Hải Phòng về việc bổ sung các quy định cho phép chủ xe thay thế (độ xe) thiết bị, linh kiện hiện đại hơn loại thiết bị, linh kiện nguyên bản, bảo đảm an toàn hơn khi vận hành, sử dụng phương tiện và thực hiện đăng kiểm bình thường.

Ghi nhận và chia sẻ với mong muốn chính đáng của cử tri về việc tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thay thế, nâng cấp trang thiết bị, linh kiện của xe theo hướng tiện nghi, hiện đại và an toàn hơn, qua rà soát, Bộ Xây dựng nhận thấy việc thay thế, nâng cấp trang thiết bị, linh kiện là nhu cầu thực tế và cần được quy định rõ ràng, thuận lợi hơn cho người dân.

Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho người sử dụng phương tiện và cộng đồng, phía Bộ Xây dựng cho rằng việc thay thế vẫn cần được xem xét trên cơ sở mức độ ảnh hưởng đến kết cấu xe, các hệ thống an toàn và yêu cầu bảo vệ môi trường; không thể chỉ căn cứ vào việc thiết bị, linh kiện mới được cho là “hiện đại hơn” linh kiện nguyên bản.

Trên tinh thần tiếp thu các phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, trong quá trình rà soát, hoàn thiện quy định về đăng kiểm xe cơ giới, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 30/2026/TT-BXD ngày 15/6/2026, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và bãi bỏ Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT. Tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư số 30/2026/TT-BXD đã mở rộng thêm và quy định cụ thể nhiều trường hợp phương tiện có thay đổi nhưng không bị coi là cải tạo.

Các quy định này đã trực tiếp tháo gỡ một số vướng mắc mà cử tri phản ánh, trong đó cho phép: thay đổi một số trang thiết bị nội thất, ngoại thất, với điều kiện không ảnh hưởng đến kết cấu và an toàn của xe; đối với một số trang bị, phải do nhà sản xuất công bố, cung cấp hoặc thực hiện thông qua đại lý, nhà phân phối được ủy quyền, đồng thời đáp ứng giới hạn về kích thước, khối lượng theo quy định; thay bóng đèn hoặc thay cụm đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu bằng loại nâng cấp, với điều kiện đáp ứng yêu cầu về công suất, nguồn cung cấp, giắc cắm và không làm thay đổi kết cấu thân vỏ, hệ thống điện của xe;

Ngoài ra, phương tiện được nâng cấp đĩa phanh, má phanh, cụm kẹp phanh bằng linh kiện tùy chọn chính hãng do nhà sản xuất thiết kế, cung cấp và được thực hiện bởi đơn vị được ủy quyền; thay cụm giảm chấn, lò xo bằng loại khác do nhà sản xuất thiết kế, cung cấp và được thực hiện bởi đơn vị được ủy quyền; thay cỡ lốp khác khi cỡ lốp đó được nhà sản xuất cho phép trong tài liệu hướng dẫn sử dụng xe.

“Như vậy, quy định mới đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho chủ phương tiện trong việc thay thế, nâng cấp trang thiết bị, linh kiện mà không phải thực hiện thủ tục chứng nhận cải tạo đối với các trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định. Đồng thời, việc duy trì các yêu cầu về nguồn gốc linh kiện, giới hạn kỹ thuật và đơn vị thực hiện là cần thiết để bảo đảm chất lượng, an toàn của phương tiện sau khi thay thế, nâng cấp,” lãnh đạo Bộ Xây dựng khẳng định.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tiếp thu kiến nghị của cử tri và sẽ tiếp tục theo dõi quá trình thực hiện Thông tư số 30/2026/TT-BXD, kịp thời rà soát, điều chỉnh những quy định chưa phù hợp với thực tiễn, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý Nhà nước, an toàn kỹ thuật của phương tiện và quyền lợi chính đáng của người dân./.

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