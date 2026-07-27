Hàn Quốc "bắt tay" với nhà sản xuất chip Mỹ xây dựng hệ sinh thái AI mở

Ngày 27/7, Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin - Truyền thông Hàn Quốc cho biết bộ này và tập đoàn sản xuất chip AMD của Mỹ đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) sử dụng mô hình mở.



Theo hãng tin Yonhap, thỏa thuận được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới thành phố San Francisco (Mỹ) vào tuần trước, trong bối cảnh cục diện cạnh tranh trong lĩnh vực hạ tầng AI toàn cầu đang có nhiều thay đổi.



Theo Biên bản ghi nhớ, trước mắt hai bên sẽ phối hợp xây dựng và trình diễn hạ tầng điện toán AI dị thể, kết hợp các bộ xử lý trung tâm (CPU) và bộ xử lý đồ họa (GPU) của AMD với các bộ xử lý thần kinh (NPU) do Hàn Quốc sản xuất.



Tập đoàn sản xuất chip của Mỹ cũng có kế hoạch thúc đẩy việc thành lập "Trung tâm xuất sắc về AI" tại Hàn Quốc. Trung tâm này sẽ đóng vai trò là đầu mối thúc đẩy hợp tác kỹ thuật giữa các doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu của Hàn Quốc.



Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin-Truyền thông Hàn Quốc cho biết hai bên sẽ phối hợp đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực AI, đồng thời cùng nghiên cứu và hợp tác phát triển các công nghệ AI thế hệ mới, trong đó có AI vật lý./.

Cổ phiếu chip biến động mạnh giữa kỳ vọng AI và rủi ro lãi suất tại Mỹ Ngành bán dẫn là một trong những lĩnh vực diễn biến tích cực nhất trong năm 2026, biến động mạnh của cổ phiếu nhà sản xuất chip nhớ Micron cho thấy tâm lý thị trường có thể thay đổi rất nhanh.

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