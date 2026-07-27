Ukraine cập nhật các mục tiêu tấn công tầm xa trên lãnh thổ Nga

Ngày 26/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc họp với quyền Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh quân đội nước này về các mục tiêu tấn công mới nhằm vào Nga.

Sau cuộc họp, ông Zelensky cho biết các mục tiêu tấn công ưu tiên đã được cập nhật, tùy theo tác động thực tế đối với Nga, nhằm gây áp lực tầm xa để buộc Moskva hướng tới con đường ngoại giao.

Ukraine muốn nhằm vào các lĩnh vực chính như gây khó khăn cho việc sản xuất các linh kiện vũ khí, gây thiệt hại về dầu mỏ và các mặt hàng kinh tế khác, đưa cuộc chiến này về "sân nhà" của Nga.

Theo Tổng thống Ukraine, các mục tiêu tấn công giờ đây nằm ở sâu hơn trong lãnh thổ Nga vì Kiev đã tăng được tầm tấn công của vũ khí lên 3.000km và hơn thế nữa.

Ông nói thêm rằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã có thể tấn công các mục tiêu ở vùng Ural, Siberia và các khu vực khác ở cách xa Moskva.

Trước đó, hồi tháng Ba, ông Zelensky cho biết các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine đã gây thiệt hại cho Nga ít nhất 2,3 tỷ USD.

Đầu tháng Bảy, ông Zelensky tuyên bố rằng không còn một nhà máy lọc dầu nào ở Nga chưa bị vũ khí Ukraine tấn công. Đồng thời, UAV của Ukraine đã vươn tới Siberia, tấn công một nhà máy lọc dầu ở Omsk, cách biên giới gần 2.500km.

Gần đây, Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố rằng tầm hoạt động của UAV Ukraine sẽ tăng từ 3.000km lên 10.000km trong 2 năm tới. Năm nay, quân đội Ukraine sẽ nhận được UAV với phạm vi tấn công 4.000km./.

Ukraine tuyên bố tăng tầm tác chiến của UAV lên tới 10.000 km Tổng thống Ukraine cho biết UAV của Ukraine hiện có tầm bay hơn 3.000 km và trong năm nay, tầm bay sẽ tăng lên 4.000 km và sang năm 2027 sẽ đạt được khoảng cách từ 5.000 km đến 10.000 km.

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