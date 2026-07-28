Thành phố Hải Phòng phấn đấu vào nhóm 3 cả nước về Chỉ số PCI

Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 285/KH-UBND về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2026-2030 của thành phố.

Kế hoạch nhằm khắc phục những hạn chế và phát huy thế mạnh, tạo bước đột phá mạnh mẽ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao điểm số và duy trì thứ hạng trong nhóm địa phương dẫn đầu về chỉ số PCI.

Ủy ban Nhân dân thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, thành phố tiếp tục giữ vững chỉ số PCI trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt với các mục tiêu cụ thể như phấn đấu giữ vững thứ hạng PCI của thành phố trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu toàn quốc, phấn đấu trong nhóm 3; tổng điểm PCI đạt từ 73 điểm trở lên.

Thành phố chú trọng cải thiện mạnh điểm số và phấn đấu duy trì thứ hạng trong nhóm 3 địa phương dẫn đầu đối với 3 chỉ số có trọng số lớn (15%), bao gồm tính minh bạch; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và chính quyền kiến tạo.

Thành phố phấn đấu đến năm 2030, có 4 chỉ số nằm trong nhóm 3 địa phương có thứ hạng cao nhất, gồm: chỉ số Tiếp cận nguồn lực (đạt từ 7 điểm trở lên); chỉ số Tính minh bạch (đạt từ 7,6 điểm trở lên); chỉ số Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (đạt từ 9 điểm trở lên) và chỉ số Chính quyền kiến tạo (đạt từ 7 điểm trở lên).

Phấn đấu đến năm 2030 có 3 chỉ số nằm trong nhóm 5 địa phương có thứ hạng cao nhất, gồm: chỉ số Gia nhập thị trường (đạt từ 8 điểm trở lên); chỉ số Cạnh tranh bình đẳng (đạt từ 7,5 điểm trở lên); chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (đạt từ 7,0 điểm trở lên).

Phấn đấu có 2 chỉ số nằm trong nhóm 10 địa phương có thứ hạng cao nhất, gồm chỉ số Chi phí không chính thức (đạt từ 8 điểm trở lên); chỉ số Thiết chế pháp lý (đạt từ 7 điểm trở lên).

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn vị tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về nâng cao tính minh bạch, tăng tốc chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân tháo gỡ các điểm nghẽn; cải thiện việc tiếp cận đất đai và nâng cao điểm số, thứ hạng của những chỉ số thành phần bị giảm điểm và hạ thứ bậc.

Thành phố yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức về vai trò, ý nghĩa của chỉ số PCI đối với sự phát triển và vị thế của thành phố. Xây dựng niềm tin giữa cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền thành phố; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, hấp dẫn, minh bạch; gắn phát triển kinh tế với xây dựng hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường và thực hiện chuyển đổi xanh. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực và triển khai các chính sách hỗ trợ hiệu quả hơn. Nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi và sự phát triển bền vững thực chất của khu vực kinh tế tư nhân với vai trò động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Chủ động nghiên cứu, thí điểm và nhân rộng các giải pháp đột phá về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), mô hình hỗ trợ doanh nghiệp để nâng cao chất lượng điều hành kinh tế của thành phố. Triển khai các giải pháp tối ưu để nâng cao điểm số Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện mục tiêu của kế hoạch./.

PCI 2025: Mở rộng dư địa phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và PCI 2025 cho thấy khu vực kinh tế tư nhân đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển trong bối cảnh cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh được đẩy mạnh.