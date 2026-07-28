Bộ Công Thương triển khai giải pháp đột phá để đảm bảo tăng trưởng hai con số

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng vừa ký ban hành Quyết định số 1889/QĐ-BCT về Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ về cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Bộ Công Thương ưu tiên các chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu sau 6 tháng đầu năm gồm chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), tổng công suất nguồn điện, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng trưởng thương mại điện tử B2C và tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử.

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo Phụ lục của Quyết định.

Theo đó, các đơn vị tập trung thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng chủ yếu của ngành; đồng thời thúc đẩy phát triển thương mại, xuất nhập khẩu, thị trường trong nước và thương mại điện tử, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới.

Hoạt động sản xuất ống chịu lực ly tâm trong Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Tân Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Bộ Công Thương cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, các đơn vị tập trung nguồn lực xây dựng, bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án luật được giao chủ trì soạn thảo để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp tháng 8/2026 và Kỳ họp tháng 10/2026; đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết, không để phát sinh “khoảng trống” pháp lý.

Trong công tác theo dõi, điều hành, Chương trình hành động yêu cầu tăng cường theo dõi, phân tích, dự báo nhằm kịp thời đề xuất giải pháp xử lý ngay từ đầu đối với các nguy cơ ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng; theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng của ngành; theo dõi theo địa bàn, lĩnh vực và các dự án trọng điểm để chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và các vấn đề phát sinh.

Đối với nhóm địa phương chưa hoàn thành ít nhất một trong hai chỉ tiêu tăng trưởng về chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) và tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng, Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục triển khai các giải pháp trong những tháng còn lại của năm 2026 để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu; tập trung điều hành theo kịch bản tăng trưởng hằng tháng; ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp, các dự án công nghiệp, năng lượng, logistics có tác động lan tỏa; đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu, đưa hàng Việt vào hệ thống phân phối hiện đại và phát triển thương mại điện tử.

Đối với nhóm địa phương đã hoàn thành hoặc vượt đồng thời hai chỉ tiêu tăng trưởng về chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) và tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng, Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu vượt mục tiêu năm; chủ động mở rộng công suất, thúc đẩy tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng, tăng cường liên kết vùng và chia sẻ kinh nghiệm điều hành với các địa phương có kết quả thấp hơn mục tiêu./.

Bộ Công Thương siết tiến độ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW đẩy mạnh quản trị số Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ để tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.