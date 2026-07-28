Làn sóng AI đưa kim ngạch xuất khẩu công nghệ của Mexico vượt ôtô

Làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ đang tạo bước ngoặt đối với hoạt động ngoại thương của Mexico khi lần đầu tiên trong lịch sử, kim ngạch xuất khẩu các thiết bị phục vụ hạ tầng AI vượt ngành công nghiệp ôtô - lĩnh vực vốn giữ vị trí dẫn đầu xuất khẩu của quốc gia Mỹ Latinh này trong nhiều thập kỷ.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn thông báo Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) cho biết trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu các sản phẩm phục vụ hạ tầng AI của nước này, gồm máy tính, máy chủ, bảng mạch điện tử, hệ thống dây dẫn, thiết bị lưu trữ dữ liệu và các linh kiện điện tử khác, đạt 105,78 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Con số này đã vượt kim ngạch xuất khẩu của ngành ôtô, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong cơ cấu xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh.

Showroom ô tô của Tập đoàn chế tạo ôtô hàng đầu Volkswagen (VW) tại thủ đô Mexico City. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Cũng theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico), trong giai đoạn từ tháng 1-5/2026, tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này đạt khoảng 321,4 tỷ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 5, xuất khẩu đạt 69,54 tỷ USD, tăng 25,4%, trong đó xuất khẩu phi dầu mỏ sang thị trường Mỹ tăng hơn 27%, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm công nghệ và chế tạo của Mexico.

Các chuyên gia Banxico nhận định sự bùng nổ đầu tư vào các trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và hệ thống AI tại Mỹ đang thúc đẩy nhu cầu lớn đối với máy chủ, thiết bị xử lý dữ liệu và linh kiện điện tử được sản xuất hoặc lắp ráp tại Mexico.

Nhờ lợi thế về vị trí địa lý, chi phí sản xuất cạnh tranh và các ưu đãi từ Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), Mexico ngày càng khẳng định vai trò là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghệ cao của khu vực Bắc Mỹ.

​Sự chuyển dịch này cũng phản ánh quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ đẩy mạnh đầu tư vào AI. Nhiều doanh nghiệp quốc tế đã mở rộng hoạt động sản xuất tại các bang công nghiệp của Mexico nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ thị trường Mỹ.

Tuy nhiên, Banxico cho rằng giá trị gia tăng của Mexico trong chuỗi cung ứng AI vẫn còn hạn chế do phần lớn chất bán dẫn và linh kiện cốt lõi vẫn phải nhập khẩu từ châu Á trước khi được lắp ráp và tái xuất sang Mỹ.

Trong 5 tháng đầu năm nay, nhập khẩu của Mexico từ các nền kinh tế châu Á tăng mạnh, đặc biệt là từ Đài Loan (Trung Quốc), phản ánh nhu cầu ngày càng lớn đối với các linh kiện điện tử phục vụ ngành công nghệ cao.

Banxico khuyến nghị Mexico cần đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, đầu tư vào hạ tầng năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, gia tăng giá trị sản xuất trong nước và tận dụng tốt hơn cơ hội từ làn sóng phát triển AI toàn cầu./.

Mexico rời top 5 quốc gia sản xuất ôtô lớn nhất thế giới Sản lượng ôtô của Mexico trong năm 2025 đạt khoảng 4,09 triệu xe, giảm 2,6% so với năm trước, khiến nước này lùi xuống vị trí thứ 7 thế giới.