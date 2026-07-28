Giá vàng trong nước giảm sâu tới 2 triệu đồng mỗi lượng, tỷ giá đi lên

Giá vàng trong nước sáng nay (28/7) đảo chiều giảm mạnh từ 1,5-2 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá trung tâm vẫn tiếp tục tăng thêm 13 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 40 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 137,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng trên, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 138,1-142 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh ở mức 3,9-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.045 USD/ounce, giảm 70 USD so với cùng thời điểm phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 129,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,2 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.306 đồng/USD, tăng 13 đồng so với hôm qua (27/7).

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại được điều chỉnh khác nhau so với chốt phiên trước. Hiện Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.115-26.525 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 5 đồng so với phiên trước; Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 26.088-26.533 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 13 đồng/USD ở chiều bán ra.

Tại Ngân hàng BIDV, doanh nghiệp niêm yết ở mức 26.130-26.530 đồng/USD, tăng 15 đồng/USD so với chốt phiên trước. Còn Ngân hàng Eximbank niêm yết ở mức 26.1130-26.515 đồng/USD (mua vào-bán ra), lại giảm 5 đồng so với chốt phiên trước./.

Giá vàng thế giới tăng khi nhà đầu tư kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất Giá vàng thế giới đã tăng 0,5% trong phiên giao dịch ngày 27/7 khi giá dầu Brent giảm hơn 8% xuống mức thấp nhất trong một tuần, làm dịu lo ngại lạm phát trước cuộc họp quyết định lãi suất của Fed.