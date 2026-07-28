Giá vàng thế giới tăng khi nhà đầu tư kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất

Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng trong phiên 27/7, khi giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần, làm giảm bớt lo ngại về lạm phát trước quyết định lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 4.074,22 USD/ounce, trong khi giá vàng của Mỹ giao tháng 8/2026 tăng khoảng 0,2% lên 4.077 USD/ounce.

Giá dầu Brent giảm hơn 8% xuống mức thấp nhất trong một tuần khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói các cuộc đàm phán với Iran đang có tiến triển tích cực.

Hai nước đã tạm ngừng các cuộc tấn công vào cuối tuần, đưa đến hy vọng về một giải pháp ngoại giao có thể làm giảm leo thang xung đột và cho phép eo biển Hormuz mở cửa.

Giá năng lượng hạ nhiệt làm giảm bớt lo ngại về lạm phát và khả năng Fed duy trì mức lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Mặc dù vàng được coi là một công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao hơn thường gây áp lực lên kim loại không sinh lời này.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi quyết định về lãi suất của Fed vào thứ 29/7, với công cụ CME FedWatch cho thấy có 62% khả năng các nhà hoạch định chính sách sẽ giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, có khoảng 82% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng Chín tới.

Số liệu về chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Mỹ trong tháng 6/2026, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, dự kiến được công bố vào ngày 30/7.

Trong số các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,5% lên 58,44 USD/ounce, bạch kim tăng 2% lên 1.620,34 USD/ounce và palladium tăng 3,5% lên 1.286,25 USD/ounce.

Tại Việt Nam, lúc 7 giờ 20 phút sáng 28/7, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 139,00-143,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng vượt mốc 4.103 USD mỗi ounce nhờ giá dầu và đồng USD hạ nhiệt Giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.103,59 USD/ounce vào lúc 14 giờ 23 (giờ Việt Nam), trong khi đó giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 0,9% lên 4.106,00 USD/ounce.