Xung đột tại Trung Đông: Mỹ và Iran tiến gần đột phá ngoại giao

Các nhà trung gian quốc tế cho rằng Mỹ và Iran đang tiến gần bước đột phá nhằm khôi phục Bản ghi nhớ (MoU) được hai bên ký hồi tháng trước. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng nhiều khả năng sẽ phải chờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến vào ngày 29/7 tại Nhà Trắng.



Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn các nguồn tin ngoại giao ngày 28/7 cho biết Pakistan, Ai Cập và Qatar đang thúc đẩy một đề xuất nhằm thu hẹp bất đồng giữa Washington và Tehran về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Đề xuất này hướng tới việc tạo điều kiện để hai bên nối lại đàm phán theo khuôn khổ Bản ghi nhớ, vốn sẽ hết thời hạn trong tháng tới. Các nguồn tin cho biết Iran và Oman đã bày tỏ ủng hộ đề xuất trên và hiện các bên trung gian đang chờ quyết định của Tổng thống Trump sau cuộc trao đổi với Thủ tướng Netanyahu.



Cuộc gặp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel sẽ là cuộc gặp đầu tiên kể từ khi bùng phát xung đột giữa Israel và Iran hồi cuối tháng 2. Theo Thủ tướng Netanyahu, chuyến thăm Mỹ lần này của ông nhằm bảo đảm an ninh, sức mạnh và tương lai của Israel.



Cùng ngày 28/7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có các cuộc điện đàm riêng về eo biển Hormuz với người đồng cấp Oman và Saudi Arabia (Ảrập Xêút), trong đó ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao chung để thiết lập ổn định trong khu vực cũng như xóa bỏ tình trạng bất ổn do các hành động gây hấn gây ra.



Hiện giao tranh giữa Mỹ và Iran đang tạm lắng sau gần 2 tuần leo thang căng thẳng, khi Mỹ ngừng không kích Iran từ cuối tuần trước, còn Tehran cũng tuyên bố sẽ không tiến hành các cuộc tấn công mới nếu Washington duy trì kiềm chế.

Các nguồn tin cho biết việc Mỹ tạm dừng chiến dịch một phần do đã đạt một số mục tiêu đề ra và phần khác do nước này muốn bảo toàn lượng tên lửa đánh chặn trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại.



Trong diễn biến khác, quân đội Jordan ngày 28/7 cho biết đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái ở sa mạc phía Đông gần Iraq và Saudi Arabia. Thiết bị này được cho là đã vi phạm không phận của Jordan vào sáng sớm 28/7 theo giờ địa phương.

Trước đó cùng ngày, quân đội Israel cũng cho biết đã đánh chặn một thiết bị bay không người lái gần biên giới Jordan và đang xác định nơi thiết bị này được phóng đi./.

Mỹ lạc quan về triển vọng đàm phán với Iran Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến hành các cuộc trao đổi "rất sâu" với Iran, song lưu ý nếu đàm phán không đạt kết quả, Washington sẽ nối lại "các hành động quân sự rất mạnh."

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