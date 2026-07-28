Hàn Quốc triển khai camera AI hỗ trợ ngăn chặn các vụ tự tử

Hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên các cây cầu bắc qua sông Hàn tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc đang góp phần phát hiện sớm và hỗ trợ ngăn chặn các vụ tự tử, trong bối cảnh nước này tiếp tục đối mặt với tỷ lệ tự tử cao.

Hệ thống giám sát sử dụng AI có khả năng nhận diện các dấu hiệu bất thường như một người đứng quá lâu tại những vị trí nhất định, đi vào khu vực được đánh giá không an toàn hoặc sử dụng điện thoại chuyên dụng hỗ trợ phòng chống tự tử được lắp đặt trên các cây cầu.

Khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, hệ thống sẽ gửi cảnh báo tới lực lượng ứng cứu.

Ông Kim Jun Young, Giám đốc Trung tâm Điều khiển tích hợp camera giám sát cầu sông Hàn, cho biết hệ thống đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp tỷ lệ cứu hộ tại khu vực sông Hàn tăng lên hơn 99%, so với 56% vào năm 2012.

Theo ông, lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận phần lớn các cây cầu trong vòng 5 phút, khoảng thời gian quan trọng để can thiệp và cứu sống người có ý định tự tử.

Năm ngoái, gần 900 camera AI được lắp đặt trên 17 cây cầu đã phát hiện hơn 1.200 vụ việc, trong đó phần lớn được cứu sống.

Hệ thống AI giám sát trên sông Hàn được đưa vào vận hành từ năm 2021, trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng tự tử.

Theo số liệu của Chính phủ Hàn Quốc, tỷ lệ tự tử tại nước này năm 2024 đã vượt 29 ca tử vong trên 100.000 dân, mức cao nhất kể từ năm 2011.

Trong khi đó, nhiều hệ thống camera giám sát trên thế giới cũng đang ứng dụng AI để hỗ trợ phát hiện nguy hiểm.

Công ty công nghệ Nhật Bản Asilla cho biết hệ thống AI của doanh nghiệp này có thể nhận diện các hành vi bất thường như ngã hoặc dấu hiệu một người có thể chuẩn bị nhảy từ trên cao.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng công nghệ không thể thay thế hoàn toàn sự hỗ trợ của con người trong công tác phòng ngừa tự tử. Bà Yuka Suzuki, Giám đốc sản phẩm của Asilla, nhấn mạnh việc giảm số vụ việc khiến con người mất mạng, dù chỉ một phần nhỏ, cũng có ý nghĩa quan trọng.

Các biện pháp ứng dụng AI được triển khai trong bối cảnh Hàn Quốc tiếp tục tìm kiếm các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ tự tử, một trong những vấn đề xã hội nghiêm trọng tại quốc gia này./.

Google và Character.AI dàn xếp các vụ kiện liên quan đến tự tử Google và Character.AI đã đạt thỏa thuận dàn xếp với những gia đình đệ đơn kiện các công ty công nghệ này, với cáo buộc các chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) gây hại cho trẻ vị thành niên.