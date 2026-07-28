Xã hội

Tìm kiếm, cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18: Đã có 48 người được cứu sống

Đến chiều 27/7, lực lượng chức năng đã cứu sống 48 người trên tàu Khôi Nguyên 18, đồng thời tiếp tục khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại trong điều kiện thời tiết, sóng gió hết sức phức tạp.

P.V

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, liên quan đến công tác tìm kiếm, cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18, theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, tính đến chiều 27/7/2026, đã có 48 người được cứu sống.

Lực lượng chức năng Việt Nam đã nhận bàn giao toàn bộ số người được phía Trung Quốc cứu và chăm sóc y tế. Hiện, toàn bộ 48 người đang trên đường trở về đất liền.

Trong các ngày 26/7 và 27/7, lực lượng chức năng các bên đã nỗ lực triển khai hết sức khẩn trương công tác tìm kiếm, cứu nạn, chăm sóc và hỗ trợ y tế đối với người gặp nạn.

Bất chấp gió sóng to, gió lớn, biển động mạnh khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn, các lực lượng chức năng của Việt Nam hiện vẫn kiên trì triển khai các nỗ lực tìm kiếm những người còn lại với quyết tâm cao nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)
#tìm kiếm #cứu hộ #tàu Khôi Nguyên 18 #cứu nạn #biển động #hàng hải Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

QUAN HỆ VIỆT NAM-TRUNG QUỐC

Biển đảo Việt Nam

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Mẹ Việt Nam Anh hùng mang tâm nguyện tìm con

Mẹ Việt Nam Anh hùng mang tâm nguyện tìm con

Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng với Mẹ Việt Nam Anh hùng Hồ Thị Vàng (90 tuổi, ngụ phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai), nỗi đau mất chồng, mất con vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau tập trung tối đa lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thu thập mẫu sinh phẩm. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Cà Mau: Để những người nằm lại không còn vô danh

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau đang tập trung tối đa lực lượng, đẩy nhanh tiến độ thu thập mẫu sinh phẩm, quyết tâm sớm "trả lại tên" cho các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.