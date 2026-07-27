Sinh viên trường tư sẽ được cấp học bổng chính sách nếu hoàn cảnh khó khăn

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Nghị định quy định về chính sách trợ cấp và chính sách nội trú đối với người học trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo mở rộng chính sách trợ cấp đối với người học đủ điều kiện đang học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục thay vì chỉ thu hẹp trong khối trường công lập như quy định hiện hành.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cách tiếp cận mới xác định quyền hưởng chính sách dựa trên đối tượng và hoàn cảnh của người học thay vì loại hình cơ sở giáo dục, qua đó bảo đảm quyền lợi bình đẳng giữa người học tại cơ sở công lập và tư thục, phù hợp với chủ trương xã hội hóa giáo dục.

Đồng thời, dự thảo quy định mức hưởng khác nhau đối với người học thuộc một nhóm đối tượng và người học đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng. Quy định này phản ánh sát hơn mức độ khó khăn của từng trường hợp và bảo đảm người học có điều kiện trang trải một phần chi phí học tập, sinh hoạt, hạn chế nguy cơ gián đoạn việc học vì khó khăn kinh tế.

Theo đó, mức học bổng chính sách bằng từ 60% đến 100% mức lương cơ sở/tháng tùy nhóm đối tượng.

Dự thảo cũng điều chỉnh tăng mức trợ cấp theo hướng gắn với mức lương cơ sở thay vì quy định một mức tiền cố định như trước đây, giúp giá trị hỗ trợ được điều chỉnh phù hợp với biến động kinh tế và chi phí sinh hoạt.

Dự thảo Nghị định được xây dựng theo hướng cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, giảm giấy tờ, rút ngắn quy trình và đa dạng hóa phương thức tiếp nhận hồ sơ. Người học có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trên môi trường điện tử.

Thông tin về người học, đối tượng chính sách và tình trạng học tập được khai thác từ các cơ sở dữ liệu liên quan; hồ sơ được xử lý trên môi trường điện tử và việc chi trả được thực hiện theo hướng không dùng tiền mặt. Cách làm này không chỉ giảm thủ tục, hạn chế trùng lặp và sai sót mà còn tăng tính công khai, minh bạch, nâng cao khả năng theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo nghị định được xây dựng nhằm cụ thể hóa Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp. Không chỉ thống nhất các quy định còn phân tán, dự thảo Nghị định còn đổi mới cách tiếp cận theo hướng lấy người học làm trung tâm, mở rộng trợ cấp đối với người học tại cơ sở tư thục; nâng mức trợ cấp để bảo đảm mức hỗ trợ tối thiểu; đơn giản hóa thủ tục; phân cấp rõ trách nhiệm và tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, khoa học, công nghệ.

Việc xây dựng nghị định thể hiện định hướng hoàn thiện chính sách an sinh trong giáo dục theo hướng đồng bộ, hiện đại và lấy người học làm trung tâm. Khi được ban hành, Nghị định sẽ tạo cơ sở pháp lý thống nhất để các chính sách hỗ trợ người học được triển khai minh bạch, kịp thời và hiệu quả, góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực./.

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