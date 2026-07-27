Đẩy nhanh tiến độ xác minh, quy tập các liệt sỹ trở về với gia đình, quê hương

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương đang tích cực rà soát, xác minh thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước.

Lấy mẫu sinh phẩm ADN tại 670 phần mộ liệt sỹ

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN được triển khai tại 9 nghĩa trang liệt sỹ với tổng số 670 phần mộ. Đến ngày 26/7, đơn vị đã hoàn thành lấy mẫu tại 4 nghĩa trang thuộc các xã Trùng Khánh, Hạ Lang, Phục Hòa và Quảng Uyên.

Kết quả cho thấy 244 phần mộ đã được lấy mẫu, trong đó 229 phần mộ đủ điều kiện, còn 426 phần mộ sẽ tiếp tục thực hiện. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập thêm 2 tổ lấy mẫu, nâng tổng số lên 4 tổ, đặt mục tiêu hoàn thành việc lấy mẫu tại các nghĩa trang còn lại trước ngày 31/8/2026.

Trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ngoài nghĩa trang, Quân khu 1 giao Cao Bằng quy tập 18 hài cốt liệt sỹ trong năm 2026. Đến nay, lực lượng chức năng đã quy tập 2 hài cốt liệt sỹ tại xóm Lang Môn (xã Minh Tâm); cất bốc 1 hài cốt liệt sỹ tại xóm Pác Bó (xã Phục Hòa) và đang hoàn thiện hồ sơ để cất bốc 1 phần mộ tại xóm Nặm Loát (xã Hòa An). Qua khảo sát, xác minh, địa phương đã xác định thêm vị trí 12 hài cốt liệt sỹ để tiếp tục tổ chức quy tập, phấn đấu hoàn thành trong tháng 12/2026.

Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục lấy mẫu sinh phẩm ADN tại các Nghĩa trang: Đông Khê (230 mộ), Hòa An (200 mộ), Nguyên Bình (13 mộ), Thông Nông (7 mộ), Bảo Lạc (1 mộ), hoàn thành việc lấy mẫu trước 22/12 năm nay. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sỹ nằm ngoài nghĩa trang, các phần mộ liệt sỹ, phục vụ công tác xác minh, quy tập và xác định danh tính.

Về công tác rà phá bom mìn vật liệu nổ trên địa bàn từng xảy ra chiến sự, tỉnh Cao Bằng có 6 điểm cần thực hiện; đến nay đã hoàn thành 60-70% khối lượng công việc và đang tiếp tục đào tạo cho cán bộ về công tác rà phá bom mìn, tạo điều kiện cho địa phương phát triển kinh tế-xã hội.

Phát biểu trong chuyến thăm, động viên và tặng quà lực lượng thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, nỗ lực vượt qua khó khăn của cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch. Ông nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc; đồng thời đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm, ứng dụng hiệu quả các nguồn thông tin, tư liệu để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, góp phần đưa các anh hùng liệt sỹ trở về với quê hương, gia đình.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nhận thông tin phần mộ nữ liệt sỹ Việt Nam tại khu vực biên giới

Ngày 27/7, thông tin từ Đồn Biên phòng Hướng Phùng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, tại khu vực cột mốc 594, đơn vị đã tiếp nhận thông tin từ người dân về vị trí mộ một nữ liệt sỹ Việt Nam được chôn cất tại huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào).

Người dân nước bạn Lào cung cấp vị trí có một phần mộ nữ liệt sỹ Việt Nam ở huyện Sepon, tỉnh Savannakhet (Lào). (Ảnh: TTXVN phát)

Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi công tác mở rộng tìm kiếm thông tin hài cốt các liệt sỹ, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027) và 64 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2026).

Người cung cấp thông tin là ông Hồ Văn Mới (sinh năm 1961), trú tại bản Xà Đun, thuộc Cụm bản Xà Đun Phường, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào). Theo ông Mới, phần mộ nằm trên đất rẫy gia đình ông, cách cột mốc 594 về phía Lào khoảng 6,2 km. Khu vực này từng có 8 ngôi mộ bộ đội Trường Sơn, trong đó 7 mộ đã được cất bốc, hiện còn 1 ngôi mộ nữ liệt sỹ chưa được cất bốc.

Ông Hồ Văn Mới nhớ lại, khoảng giai đoạn 1972-1973, ông trực tiếp chứng kiến liệt sỹ được an táng là nữ giới, có mái tóc đen và dài. Trong lần cất bốc đầu tiên, do phát hiện thi thể tại phần mộ chưa phân hủy nên hài cốt đã được làm thủ tục chôn cất lại, cách vị trí cũ khoảng 2m. Đến khoảng năm 1997-1998, do tác động của tự nhiên, một tảng đá lớn đường kính 1,5-2m từ trên núi lăn xuống đè đúng vị trí ngôi mộ, khiến công tác tìm kiếm, quy tập thời gian qua gặp nhiều khó khăn.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Đồn Biên phòng Hướng Phùng đã hướng dẫn nhân chứng ghi hình hiện trường, xác định chính xác vị trí, tọa độ địa lý, đồng thời đề nghị gia đình tiếp tục hỗ trợ, cung cấp thêm các chi tiết liên quan làm cơ sở báo cáo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Đồn Biên phòng Hướng Phùng đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục thu thập, xác minh các nguồn tin; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới hai nước phối hợp, phục vụ hiệu quả cho công tác tìm kiếm, quy tập và tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Trước đó, ngày 21/7/2026, tại khu vực cột mốc 597, trong quá trình phối hợp trao đổi tình hình với chính quyền Cụm bản Mày, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào), Đồn Biên phòng Hướng Phùng cũng đã tiếp nhận nguồn tin quan trọng từ ông Hồ Văn Vang (sinh năm 1943) và con trai là ông Hồ Văn Sinh (cùng trú tại Cụm bản Mày, huyện Sê Pôn) về phần mộ liệt sỹ và một vị trí nghi là mộ tập thể của bộ đội Việt Nam hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn nước bạn Lào.

Ông Vang cung cấp vị trí một phần mộ liệt sỹ chưa cất bốc nằm độ sâu khoảng 1m trên đất rẫy gia đình ông. Đặc biệt, ông Vang còn cung cấp thêm thông tin vị trí nghi là mộ tập thể của 3-5 chiến sỹ bộ đội Trường Sơn (Đoàn 559) hy sinh trong giai đoạn 1971-1972.

Việc liên tiếp tiếp nhận các nguồn tin quý giá từ người dân nước bạn Lào thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc giữa hai dân tộc, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác minh, lập phương án khảo sát thực địa và quy tập các anh hùng liệt sỹ trở về với gia đình, quê hương./.

Nhiều di vật được phát hiện, mở thêm hy vọng xác định danh tính liệt sỹ Tại Đồng Nai, lực lượng chức năng phát hiện nhiều di vật, mẫu phục vụ giám định ADN, trong khi TP Hồ Chí Minh đồng loạt thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân để đối sánh, xác minh danh tính liệt sỹ.