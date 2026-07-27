Chương trình công tác của BCĐ Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 82/QĐ-BCĐCTMTQG ban hành Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Mục đích ban hành Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình) nhằm Cụ thể hóa nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 63/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 27 tháng 6 năm 2026 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương.

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, đôn đốc, điều phối, kiểm tra trong năm 2026; làm cơ sở để các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, cơ quan chủ Chương trình, bộ, cơ quan chủ trì nội dung, Cơ quan thường trực và địa phương tổ chức thực hiện.

Bảo đảm việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 được thực hiện thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời tổng hợp, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Nguyên tắc tổ chức thực hiện

Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương; phát huy vai trò điều phối liên ngành của Ban Chỉ đạo Trung ương theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động đã ban hành.

Ban Chỉ đạo Trung ương không làm thay chức năng quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương và không làm thay trách nhiệm tổ chức thực hiện của địa phương.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả”; đề cao trách nhiệm cá nhân của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương; thực hiện phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm” theo đúng quy định của pháp luật.

Kết hợp chỉ đạo, điều hành với kiểm tra, giám sát, đánh giá; bảo đảm công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Một số nhiệm vụ trọng tâm

Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương, phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp tổ chức thực hiện các Chương trình.

(Ảnh minh họa: Hoàng Nhị/TTXVN)

Kịp thời chỉ đạo, điều phối, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; tăng cường phối hợp liên ngành, bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo, điều hành từ trung ương đến địa phương; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, giao ban, kiểm tra, giám sát theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Các bộ, cơ quan trung ương khẩn trương rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thuộc phạm vi quản lý; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản theo thẩm quyền nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thường xuyên rà soát những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời; tăng cường hướng dẫn địa phương triển khai thống nhất các quy định của Trung ương.

Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung thành phần của từng Chương trình; tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, cơ quan giúp việc và bộ máy quản lý Chương trình phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình ở các cấp.

Chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công và kinh phí thường xuyên thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo đúng quy định; tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ và hiệu quả.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện kết quả triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng đầy đủ các báo cáo, số liệu, tài liệu phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội theo quy định. Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các Chương trình trong thời gian tới.../.

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