Trung Quốc xử lý hơn 43.000 trường hợp vi phạm kỷ luật trong tháng 6

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc ngày 27/7 công bố số liệu cho thấy trong tháng Sáu vừa qua, Trung Quốc đã xử lý 34.700 vụ vi phạm tinh thần quy định 8 điểm của Trung ương về tăng cường kỷ luật, tác phong công tác, với tổng cộng 43.318 người bị phê bình, giáo dục hoặc xử lý.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong số những người bị xử lý có 5 cán bộ cấp tỉnh, bộ và 162 cán bộ cấp sở, ban, ngành địa phương. Tổng cộng 28.426 người đã bị áp dụng các hình thức kỷ luật đảng hoặc xử lý hành chính.

Số liệu cho thấy các vụ việc liên quan đến chủ nghĩa hình thức, quan liêu tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn.

Trong tháng Sáu, Trung Quốc đã xử lý 19.072 vụ việc thuộc nhóm này, liên quan đến 24.578 người. Trong đó, nhóm vi phạm phổ biến nhất là cán bộ không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, thiếu hành động, hành động tùy tiện hoặc giả tạo trong quá trình thực thi nhiệm vụ, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mục tiêu phát triển chất lượng cao.

Tổng cộng 15.983 vụ việc thuộc nhóm này đã được xử lý, với 20.714 người bị phê bình, giáo dục hoặc áp dụng các biện pháp kỷ luật.

Bên cạnh đó, các hành vi liên quan đến lối sống hưởng thụ, xa hoa, lãng phí cũng tiếp tục được tăng cường kiểm tra, xử lý.

Trong tháng Sáu, cơ quan chức năng Trung Quốc đã phát hiện 15.628 vụ vi phạm thuộc nhóm này, liên quan đến 18.740 người. Trong số đó, các vụ vi phạm quy định về nhận, tặng đặc sản quý, quà tặng và tiền bạc chiếm số lượng lớn nhất với 9.657 vụ.

Ngoài ra, có 1.786 vụ phát hiện việc chi trả trái quy định các khoản trợ cấp, phúc lợi; 2.801 vụ vi phạm liên quan đến ăn uống công vụ không đúng quy định.

Quy định 8 điểm của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được ban hành năm 2012 nhằm tăng cường xây dựng tác phong, siết chặt kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, tập trung vào việc chống chủ nghĩa hình thức, quan liêu, chủ nghĩa hưởng thụ và lối sống xa hoa.

Trong những năm qua, cơ chế công bố số liệu xử lý vi phạm theo tháng được xem là một trong những biện pháp nhằm duy trì giám sát thường xuyên, thúc đẩy thực hiện các yêu cầu về kỷ luật, liêm chính trong hệ thống chính trị Trung Quốc./.

Trung Quốc: Một Ủy viên Bộ Chính trị bị điều tra do nghi ngờ vi phạm kỷ luật Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đang điều tra ông Mã Hưng Thụy do nghi ngờ ông vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

