Triều Tiên tổ chức trọng thể kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng

Triều Tiên đã tổ chức hàng loạt hoạt động quy mô lớn nhân dịp niệm 73 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc (27/7), với sự tham dự của nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng nhiều quan chức cấp cao, cựu chiến binh và đoàn ngoại giao các nước.

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông tin từ hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết điểm nhấn của chuỗi hoạt động là lễ diễu hành kỷ niệm diễn ra ngày 27/7 tại Quảng trường Nhà thi đấu Bình Nhưỡng.

Tham gia lễ diễu hành có các đội hình tượng trưng, tái hiện lực lượng từng tham gia Chiến tranh Triều Tiên, với trang phục và phương tiện mang dấu ấn của giai đoạn 1950-1953.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (thứ 2, phải, hàng trước) viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Cách mạng trên núi Taesong ở Bình Nhưỡng, ngày 26/7/2026. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Theo KCNA, các đội hình gồm Đại đội Vệ binh, Sư đoàn Vệ binh, lực lượng Bộ Nội vụ, các đơn vị cơ giới và mô tô lần lượt diễu hành qua quảng trường. Bên cạnh đó, các đơn vị của Lục quân, Hải quân và Không quân Triều Tiên cũng xuất hiện với nhiều trang bị quân sự hiện đại.

Trong suốt buổi lễ, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã vẫy tay chào và động viên các lực lượng tham gia diễu hành.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên dự chương trình cùng phu nhân Ri Sol Ju và con gái Kim Ju Ae. Chương trình gồm nhiều tiết mục ca ngợi chiến thắng và tôn vinh các cựu chiến binh.

KCNA cho biết các hoạt động kỷ niệm nhằm tôn vinh những đóng góp của thế hệ đi trước, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước và củng cố tinh thần đoàn kết giữa các thế hệ.

Truyền thông Triều Tiên cũng nhấn mạnh nội dung về sự tham gia của lực lượng quân tình nguyện Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên thông qua các đoạn phim tư liệu và các tiết mục nghệ thuật, coi đây là biểu tượng của quan hệ hữu nghị giữa hai nước./.

Triều Tiên tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng Ngày 27/7 được Triều Tiên gọi là "Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc," đánh dấu ngày ký Hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên năm 1953.