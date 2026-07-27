Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lĩnh án treo vì vi phạm luật bầu cử

Theo hãng tin Yonhap, Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 27/7 tuyên án treo đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vì vi phạm Luật Bầu cử trong quá trình tranh cử tổng thống năm 2022.

Cụ thể, tòa đã tuyên án 18 tháng tù giam đối với ông Yoon Suk Yeol, cho hưởng án treo trong 3 năm.

Theo kết luận của tòa, khi còn là ứng cử viên của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) tranh cử chức tổng thống, ông Yoon Suk Yeol đã đưa ra các phát ngôn sai sự thật trong quá trình vận động tranh cử, vi phạm Luật bầu cử.

Luật sư của ông Yoon tuyên bố sẽ kháng cáo. Nếu bản án được giữ nguyên, đảng PPP có thể phải hoàn trả 39,7 tỷ won (29 triệu USD) chi phí vận động tranh cử cho Ủy ban Bầu cử Quốc gia, đồng thời kết quả của ông Yoon trong cuộc bầu cử năm 2022 có thể bị hủy, dù chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng, do hiện ông không còn nắm giữ chức vụ Tổng thống.

Ông Yoon Suk Yeol bị cáo buộc đã đưa ra thông tin sai lệch trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 1/2022 khi khẳng định bản thân và phu nhân chưa từng gặp nhà môi giới Jeon Seong Bae.

Tháng 2/2026, ông bị kết án tù chung thân vì hành động ban bố thiết quân luật trong đêm 3/12/2024 - đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất tại Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ./.

Hàn Quốc: Tòa án ra phán quyết chung thẩm với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol Tòa án Tối cao giữ nguyên bản án 7 năm tù với ông Yoon Suk Yeol và nhận định các cấp xét xử trước đó đã đánh giá đầy đủ chứng cứ và áp dụng đúng quy định pháp luật.