Thế giới

Châu Á-TBD

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol lĩnh án treo vì vi phạm luật bầu cử

Khi còn là ứng cử viên của đảng Quyền lực Quốc dân tranh cử chức tổng thống, ông Yoon Suk Yeol đã đưa ra các phát ngôn sai sự thật trong quá trình vận động tranh cử, vi phạm Luật bầu cử.

Thùy Liên
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, Tòa án Quận Trung tâm Seoul ngày 27/7 tuyên án treo đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vì vi phạm Luật Bầu cử trong quá trình tranh cử tổng thống năm 2022.

Cụ thể, tòa đã tuyên án 18 tháng tù giam đối với ông Yoon Suk Yeol, cho hưởng án treo trong 3 năm.

Theo kết luận của tòa, khi còn là ứng cử viên của đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) tranh cử chức tổng thống, ông Yoon Suk Yeol đã đưa ra các phát ngôn sai sự thật trong quá trình vận động tranh cử, vi phạm Luật bầu cử.

Luật sư của ông Yoon tuyên bố sẽ kháng cáo. Nếu bản án được giữ nguyên, đảng PPP có thể phải hoàn trả 39,7 tỷ won (29 triệu USD) chi phí vận động tranh cử cho Ủy ban Bầu cử Quốc gia, đồng thời kết quả của ông Yoon trong cuộc bầu cử năm 2022 có thể bị hủy, dù chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng, do hiện ông không còn nắm giữ chức vụ Tổng thống.

Ông Yoon Suk Yeol bị cáo buộc đã đưa ra thông tin sai lệch trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 1/2022 khi khẳng định bản thân và phu nhân chưa từng gặp nhà môi giới Jeon Seong Bae.

Tháng 2/2026, ông bị kết án tù chung thân vì hành động ban bố thiết quân luật trong đêm 3/12/2024 - đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất tại Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol #Luật Bầu cử Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc phát cảnh báo cao nhất về nắng nóng

Cảnh báo nắng nóng cấp độ cao nhất được Hàn Quốc ban hành khi dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt 39 độ C trở lên ở những nơi có nhiệt độ đạt 35 độ C trở lên trong ít nhất hai ngày liên tiếp.