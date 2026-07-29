Hàn Quốc cảnh báo sơ tán vì rò rỉ phốt pho trắng tại căn cứ Mỹ

Tối 28/7, chính quyền thành phố Pyeongtaek của Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo sơ tán tạm thời đối với người dân sống gần căn cứ không quân K-55 Osan của Mỹ sau khi xảy ra sự cố rò rỉ phốt pho trắng.

Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc và quân đội Mỹ khẳng định sự cố có mức độ nguy cơ thấp, đã được kiểm soát hoàn toàn và không gây thương vong.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ cơ quan Cảnh sát và lực lượng Cứu hỏa Hàn Quốc cho biết vào cuối giờ chiều 28/7 (giờ địa phương), quân đội Mỹ đã thông báo về vụ rò rỉ một lượng nhỏ chất hóa học tại căn cứ không quân K-55 Osan ở Pyeongtaek của tỉnh Gyeonggi, cách Seoul khoảng 60km về phía Nam.

Ngay sau đó, chính quyền thành phố phát đi cảnh báo khẩn, khuyến cáo người dân sinh sống gần khu vực căn cứ nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn nhằm tránh nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với chất này.

Phốt pho trắng là chất có độc tính cao, có thể gây bỏng nghiêm trọng khi tiếp xúc với da và được kiểm soát nghiêm ngặt trong lĩnh vực quân sự do những tác động nguy hiểm đối với con người.

Căn cứ K-55 Osan của Không quân Mỹ cho biết sự cố được phát hiện trong quá trình kiểm tra định kỳ, khi các chuyên gia phát hiện cặn kết tinh phốt pho trắng bên trong một thùng chứa đạn dược.

Lực lượng chức năng của căn cứ đã lập tức phong tỏa khu vực để xử lý, nhằm bảo đảm an toàn cho binh sỹ cũng như cộng đồng dân cư xung quanh.

Trong thông báo chính thức, Phi đội Tiêm kích số 51 của Mỹ xác nhận tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn và lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ. Đơn vị này nhấn mạnh không có thương vong, đồng thời khẳng định không phát sinh nguy cơ đối với những người bên trong cũng như bên ngoài căn cứ. Các hoạt động tại căn cứ hiện đã trở lại bình thường.

Trước đó, Không quân Mỹ cũng bác bỏ một số thông tin lan truyền cho rằng toàn bộ căn cứ không quân Osan đã phải sơ tán, khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Theo thông tin quân đội Mỹ cung cấp cho chính quyền địa phương, lượng chất rò rỉ đã được pha loãng khoảng 80%, được đánh giá có nguy cơ thấp đối với sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Trên cơ sở đánh giá này, chính quyền thành phố Pyeongtaek đã hủy bỏ cảnh báo sơ tán khoảng 36 phút sau khi ban hành, đồng thời thông báo người dân có thể trở lại sinh hoạt bình thường sau khi các biện pháp ứng phó tại căn cứ được hoàn tất.

Về phía Hàn Quốc, lực lượng cứu hỏa đã điều động nhân lực và phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để phối hợp với quân đội Mỹ xử lý sự cố. Cảnh sát cũng thiết lập vành đai an toàn cách căn cứ từ 300-500 mét, tạm thời hạn chế người dân tiếp cận khu vực và điều tiết giao thông nhằm bảo đảm an toàn.

Một quan chức cảnh sát cho biết chất hóa học dùng trong quá trình làm sạch đầu đạn đã rò rỉ bên trong kho chứa đạn dược của căn cứ K-55.

Tuy nhiên, theo thông báo từ phía quân đội Mỹ, sự cố đã được xử lý triệt để và không còn gây nguy hiểm. Công tác điều tra và khắc phục hiện gần như đã hoàn tất./.

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