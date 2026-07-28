Việt Nam-Australia mở rộng hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Chiều 28/7, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tiếp Hạ nghị sỹ, Bộ trưởng các Bộ Phát triển Quốc tế, Doanh nghiệp nhỏ và Các vấn đề đa văn hóa Australia Anne Aly nhân dịp thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đánh giá cao những bước phát triển tích cực quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia; khẳng định hai nước có nhiều dư địa hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, quản trị quốc gia và phát triển bền vững.

Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn ghi nhận những kết quả đạt được Trung tâm Việt-Úc (VAC) trong thời gian qua và trở thành mô hình hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam-Australia về phát triển lãnh đạo, nâng cao năng lực quản trị, kết nối tri thức và đối thoại chính sách.

Chia sẻ về những mục tiêu, ưu tiên của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, ông Đoàn Minh Huấn khẳng định Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mong muốn mở rộng hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và đối thoại chính sách tổ chức các diễn đàn đối thoại chính sách về quản trị quốc gia, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh giữa Việt Nam-Australia; tăng cường kết nối với các cơ quan Chính phủ, trường đại học, viện nghiên cứu của Australia nhằm chia sẻ tri thức, kinh nghiệm quản trị hiện đại, đóng góp vào việc triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tiếp bà Anne Aly, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế, kiêm Bộ trưởng Doanh nghiệp Nhỏ và Bộ trưởng Các vấn đề Đa văn hóa Australia với các đại biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh phát triển Trung tâm Việt-Úc, giai đoạn 2027-2035, phối hợp thúc đẩy hợp tác về phát triển nguồn nhân lực và giáo dục quyền con người, thông qua trao đổi chuyên gia, nghiên cứu, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm, để tăng cường hiểu biết, kết nối học thuật và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và nghiên cứu viên của hai bên.

Bộ trưởng Anne Aly bày tỏ ấn tượng trước tầm nhìn chiến lược của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và khẳng định Australia luôn là đối tác tin cậy, sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong các ưu tiên phát triển nguồn nhân lực.

Bộ trưởng Anne Aly nhấn mạnh việc đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh công nghệ số và năng lực quản trị công là nền tảng cốt lõi để bảo đảm sự phát triển bao trùm, công bằng xã hội và duy trì niềm tin giữa người dân với chính quyền trong thời đại công nghệ thay đổi nhanh chóng.

Bộ trưởng Anne Aly đánh giá cao những kết quả hợp tác đã đạt được thông qua Trung tâm Việt-Úc thời gian qua; nhất trí cao với các đề xuất của Học viện và chia sẻ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam về những thế mạnh của Australia phù hợp với tầm nhìn của Việt Nam trong việc mở rộng liên kết đào tạo cán bộ khu vực công, nâng cao năng lực giảng viên, cũng như hợp tác nghiên cứu về bình đẳng giới, chuyển đổi xanh và quyền con người trong kỷ nguyên số.

Trong không khí cởi mở và chân thành, hai bên cũng chia sẻ những điểm chung về nền tảng chuyên môn trong lĩnh vực nghiên cứu nhân học và xã hội học, tạo sự gắn kết và thấu hiểu sâu sắc hơn giữa hai bên./.

Đưa quan hệ Việt Nam-Australia phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững Việt Nam và Australia thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ, tài chính, nông nghiệp và phát triển nguồn nhân lực để đạt hiệu quả bền vững.