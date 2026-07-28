Từ phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đổi mới công tác nhân đạo từ thực tiễn địa phương

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII diễn ra sáng 28/7 đã đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo trong giai đoạn phát triển của đất nước.

Từ những định hướng về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả kết nối nguồn lực, chuyển đổi số đến xây dựng đội ngũ tình nguyện viên chuyên nghiệp, các địa phương đều xác định đây là cơ sở để cụ thể hóa thành những chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần nâng cao vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối của tổ chức Hội trong hoạt động nhân đạo.

Chuyển đổi số tạo động lực đổi mới hoạt động nhân đạo

Theo ông Lý Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Quảng Ninh, phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII đã định hướng rõ những yêu cầu đặt ra đối với công tác nhân đạo trong giai đoạn mới. Trong đó, việc chuyển từ tư duy cứu trợ sang tư duy phát triển, từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, từ hỗ trợ trước mắt sang tạo điều kiện để người dân nâng cao năng lực tự vươn lên là những định hướng có ý nghĩa đặc biệt đối với hoạt động của các cấp Hội. Cùng với đó, yêu cầu đổi mới quản trị nhân đạo, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất và tăng cường ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và nền tảng số trong điều phối nguồn lực cũng mở ra hướng đi để tổ chức Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động.

Ông Lý Văn Thành cho biết Quảng Ninh xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin hay số hóa các quy trình hành chính mà là đổi mới toàn diện phương thức quản trị, kết nối cộng đồng và triển khai các hoạt động nhân đạo. Mục tiêu là nâng cao chất lượng phục vụ người dân, kết nối nguồn lực nhanh hơn, minh bạch hơn và bảo đảm sự trợ giúp đến đúng người, đúng thời điểm, đúng nhu cầu.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Quảng Ninh đã từng bước đưa chuyển đổi số trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hội đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử, họp trực tuyến và các nền tảng số trong chỉ đạo, điều hành; phát huy hiệu quả website, fanpage và các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa các giá trị nhân đạo, đồng thời tạo kênh kết nối giữa tổ chức Hội với người dân, tình nguyện viên, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Thực tiễn cho thấy việc ứng dụng công nghệ đã góp phần giúp huy động nguồn lực và triển khai các chương trình nhân đạo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả hơn.

Thời gian tới, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động nhân đạo. Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu, Hội sẽ nghiên cứu các ứng dụng công nghệ số để phân tích nhu cầu trợ giúp, điều phối nguồn lực, tăng cường kết nối giữa người cần trợ giúp với các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và lực lượng tình nguyện viên; đồng thời tiếp tục phát triển các nền tảng quản trị và truyền thông số nhằm nâng cao tính công khai, minh bạch trong quá trình vận động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực nhân đạo. Đây cũng được xác định là giải pháp để củng cố niềm tin của xã hội đối với tổ chức Hội và nâng cao trách nhiệm giải trình trong hoạt động nhân đạo.

Theo ông Lý Văn Thành, một nội dung quan trọng khác trong phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là quan điểm lấy người dân và người được trợ giúp làm trung tâm của mọi hoạt động. Trên cơ sở đó, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục chú trọng đầu tư hạ tầng, hoàn thiện dữ liệu, nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ Hội, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng tình nguyện viên và các tổ truyền thông nhân đạo số nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn các giá trị nhân đạo trong cộng đồng. Mục tiêu là xây dựng hệ thống Hội ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác nhân đạo trong giai đoạn mới.

Phát triển mạng lưới tình nguyện viên đáp ứng yêu cầu công tác nhân đạo trong tình hình mới

Ông Bùi Mạnh Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ thành phố Hải Phòng, cho biết phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII đã đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của đội ngũ cán bộ, hội viên và tình nguyện viên Chữ thập Đỏ.

Ông Bùi Mạnh Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII. (Ảnh: Hạnh Quyên/TTXVN)

Đối với Hải Phòng, đây là những định hướng rất thiết thực bởi địa phương luôn xác định tình nguyện viên là lực lượng nòng cốt trong kết nối cộng đồng, huy động nguồn lực và trực tiếp triển khai các hoạt động nhân đạo. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng tạo thêm quyết tâm để Hải Phòng tiếp tục xây dựng đội ngũ tình nguyện viên theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, có kỹ năng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác nhân đạo.

Theo ông Bùi Mạnh Phúc, sau khi hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, quy mô địa bàn, dân số và đối tượng cần trợ giúp đều mở rộng, vừa tạo điều kiện phát huy sức mạnh của phong trào nhân đạo, vừa đặt ra yêu cầu phải xây dựng lực lượng tình nguyện viên đông về số lượng, mạnh về chất lượng, được tổ chức bài bản và hoạt động hiệu quả hơn. Vì vậy, Hải Phòng xác định phát triển mạng lưới tình nguyện viên rộng khắp, hoạt động hiệu quả và gắn kết chặt chẽ với tổ chức Hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới. Đây cũng là nội dung được Hội Chữ thập Đỏ thành phố lựa chọn trình bày tại Đại hội, bởi lực lượng tình nguyện viên được xem là nhân tố quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động nhân đạo trong giai đoạn mới.

Không chỉ chú trọng mở rộng lực lượng, Hội Chữ thập Đỏ thành phố Hải Phòng tập trung nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp của đội ngũ tình nguyện viên. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức 60 lớp tập huấn sơ cấp cứu cho khoảng 1.800 tình nguyện viên; duy trì hiệu quả 17 điểm, trạm sơ cấp cứu và 12 đội tình nguyện viên sơ cấp cứu trên địa bàn. Đồng thời, Hội đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND giai đoạn 2026-2030 về huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu Chữ thập đỏ, tạo nền tảng để tiếp tục phát triển mạng lưới tình nguyện viên có kiến thức, kỹ năng, sẵn sàng tham gia hỗ trợ cộng đồng trong mọi tình huống, góp phần thực hiện yêu cầu xây dựng lực lượng tình nguyện viên Chữ thập đỏ ngày càng chuyên nghiệp.

Thời gian tới, Hải Phòng sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới tình nguyện viên theo hướng đa dạng, thu hút thanh niên, doanh nhân, trí thức, cán bộ y tế, giáo viên và các câu lạc bộ thiện nguyện tham gia hoạt động của Hội. Cùng với đó, Hội đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, kết nối và điều phối lực lượng tình nguyện viên; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về tình nguyện viên trên toàn thành phố; ứng dụng các nền tảng số để cập nhật thông tin, phân công nhiệm vụ, huy động lực lượng khi xảy ra thiên tai, thảm họa hoặc các tình huống khẩn cấp, đồng thời tăng cường đào tạo trực tuyến và kết nối các câu lạc bộ thiện nguyện. Theo ông Phúc, đây là giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường khả năng điều phối nguồn lực, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của Hội và đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống Hội ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng xác định tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và phát triển lực lượng tình nguyện viên theo hướng chuyên nghiệp hơn; chú trọng đào tạo kiến thức, kỹ năng, nhất là sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa và ứng phó thảm họa, vận động nguồn lực xã hội và hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương. Hội sẽ tiếp tục phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện theo từng lĩnh vực chuyên sâu; xây dựng cơ chế động viên, tôn vinh để thu hút ngày càng nhiều thanh niên, doanh nhân, trí thức và những người có tâm huyết tham gia hoạt động nhân đạo.

Theo ông Bùi Mạnh Phúc, quan điểm lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động nhân đạo là định hướng cần tiếp tục được quán triệt trong toàn hệ thống Hội. Mỗi tình nguyện viên không chỉ trực tiếp tham gia các hoạt động nhân đạo mà còn là cầu nối giữa tổ chức Hội với cộng đồng, giữa các nhà hảo tâm và những người cần được trợ giúp. Vì vậy, cùng với việc nâng cao năng lực chuyên môn, Hải Phòng xây dựng đội ngũ tình nguyện viên có tinh thần trách nhiệm, đạo đức và tác phong chuyên nghiệp, mỗi tình nguyện viên cần trở thành "sứ giả nhân ái," góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn của Hội Chữ thập Đỏ trong nhiệm kỳ mới./.

Đại hội XII Hội Chữ thập Đỏ: Lấy dân làm trung tâm, số hóa làm động lực vươn xa Hội Chữ thập đỏ sẽ đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm; lấy cộng đồng làm nền tảng; lấy chuyển đổi số làm động lực; lấy kết nối nguồn lực xã hội làm phương thức.