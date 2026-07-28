Đại hội XII Hội Chữ thập Đỏ: Lấy dân làm trung tâm, số hóa làm động lực vươn xa

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức bế mạc trong sáng nay (28/7), các đại biểu đã bỏ phiếu thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ XII với 10 chỉ tiêu, ba khâu đột phá và thống nhất các phong trào trong giai đoạn mới.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động

Với chủ đề “Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực; xây dựng Hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững,” Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội, phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng Điều lệ Hội; bầu các chức danh lãnh đạo Hội theo quy định; thông qua Nghị quyết Đại hội, tạo nền tảng để toàn Hội triển khai thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

Trong các phiên làm việc, Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm và trí tuệ; thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các văn kiện trình Đại hội, tập trung vào các nội dung trọng tâm như đổi mới hoạt động nhân đạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội, phát triển công tác đối ngoại nhân đạo, xây dựng cộng đồng an toàn, tự cường và nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực vì nhân đạo

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2026-2031 là xây dựng Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phát triển vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; giữ vững vai trò là tổ chức nhân đạo chuyên trách do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo.

Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội, tạo nền tảng để toàn Hội triển khai thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới. (Ảnh: TTXVN)

Đại hội thống nhất đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm, lấy cộng đồng làm nền tảng; lấy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy kết nối nguồn lực xã hội làm phương thức chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhân đạo.

Phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia công tác nhân đạo; chăm lo tốt hơn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm dễ bị tổn thương; nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó thảm họa và khả năng tự cường của cộng đồng; góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, bảo đảm an ninh con người và phát triển bền vững đất nước.

Ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đã thông qua 10 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó các chỉ tiêu đều gắn với các hoạt động chính của Hội Chữ thập Đỏ.

Đặc biệt, Đại hội xác định ba khâu đột phá của nhiệm kỳ gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện hoạt động Hội, số hóa địa chỉ nhân đạo, tăng cường công khai, minh bạch và kết nối cộng đồng; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh, đổi mới phương thức hoạt động, thúc đẩy sinh kế bền vững và nâng cao năng lực tự cường của cộng đồng; xây dựng lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, chủ động, sẵn sàng phản ứng nhanh tại chỗ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại hội thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả hai phong trào: “Tết Nhân ái” và “Người tốt, việc thiện-Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”; Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và Chương trình “Cộng đồng an toàn, sẵn sàng trước thiên tai, thảm họa,” tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

​Với phương châm hành động “Đoàn kết-Đổi mới-Chuyên nghiệp-Tự cường”, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ, các cấp Hội trong cả nước cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống nhân ái, chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII.

Thay mặt Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam toàn quốc lần thứ XII và toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập Đỏ cả nước, bà Đỗ Thị Thu Thảo khẳng định Đại hội sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện với quyết tâm cao nhất, xây dựng Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa vai trò nòng cốt là cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo, góp phần cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chăm lo an sinh xã hội; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng cộng đồng an toàn, nhân ái, tự cường và phát triển bền vững./.

10 chỉ tiêu chủ yếu của Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: 1. Hoạt động nhân đạo: Phấn đấu tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn Hội đạt từ 25.000 tỷ đồng trở lên, trợ giúp trên 50 triệu lượt người, ưu tiên người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, thảm họa. 2. Xây dựng cộng đồng an toàn, tự cường: Phấn đấu 100% xã, phường, đặc khu xây dựng và duy trì ít nhất 1 mô hình nhân đạo bền vững hoặc mô hình “Cộng đồng an toàn, sẵn sàng trước thiên tai, thảm họa.” 3. Chuyển đổi số và minh bạch hoạt động: Phấn đấu 100% Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh và cấp xã triển khai nền tảng số thống nhất trong quản lý, điều hành; 100% hoạt động vận động, tiếp nhận, quản lý và phân bổ nguồn lực nhân đạo được số hóa, công khai, minh bạch theo quy định. 4. Xây dựng tổ chức Hội: Phấn đấu phát triển trên 01 triệu hội viên, có trên 200.000 tình nguyện viên hoạt động thường xuyên; 100% tỉnh, thành Hội xây dựng và duy trì lực lượng tình nguyện viên nòng cốt về chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, hiến máu tình nguyện và ứng phó thảm họa. 5. Xây dựng đội ngũ cán bộ: Phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách Hội các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. 6. Chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu và hiến máu tình nguyện: Phấn đấu 100% tỉnh, thành Hội xây dựng lực lượng hiến máu dự bị; vận động và tiếp nhận khoảng 09 triệu đơn vị máu trong nhiệm kỳ; có từ 1,5 đến 2 triệu người được huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu; 20% Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh đủ điều kiện cung cấp dịch vụ huấn luyện sơ cấp cứu theo quy định. 7. Phòng ngừa và ứng phó thảm họa: Phấn đấu 100% Hội Chữ thập đỏ cấp tỉnh và cấp xã xây dựng, cập nhật phương án ứng phó theo kịch bản rủi ro; bảo đảm lực lượng, trang thiết bị và nguồn lực thiết yếu sẵn sàng ứng phó tại chỗ. 8. Hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học: Phối hợp với ngành Giáo dục và các cơ quan liên quan củng cố, phát triển tổ chức Hội; phấn đấu 100% cơ sở giáo dục từ trung học cơ sở trở lên đủ điều kiện có tổ chức Hội hoặc Chi hội Chữ thập đỏ hoạt động hiệu quả theo Điều lệ Hội. 9. Huy động nguồn lực: Phấn đấu nguồn lực vận động từ xã hội chiếm trên 70% tổng nguồn lực hoạt động nhân đạo; vận động từ các đối tác quốc tế và các tổ chức có yếu tố nước ngoài đạt trên 800 tỷ đồng trong nhiệm kỳ. 10. Đối ngoại nhân đạo: Tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả hợp tác với các Hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia; ưu tiên các nước láng giềng và các đối tác truyền thống; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, vận động nguồn lực và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác nhân đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chuyển từ cứu trợ tình thế sang chủ động phòng ngừa Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, công tác nhân đạo không thể chỉ dừng ở cứu trợ khi thiên tai, dịch bệnh mà phải trở thành một bộ phận của chiến lược phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội.