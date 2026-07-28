Bà Đỗ Thị Thu Thảo tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Sáng 28/7, tại Phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khóa XII gồm 85 ủy viên; Ban Thường vụ gồm 20 ủy viên.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII đã tín nhiệm bầu bà Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, tái đắc cử Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành cũng đã bầu ông Nguyễn Sĩ Trường là Phó Chủ tịch chuyên trách và bà Lê Nữ Thùy Dương là Phó Chủ tịch Hội.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa XII gồm có 8 thành viên do ông Nguyễn Sĩ Trường là Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung với Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam khóa XII được đại hội bầu gồm đại diện lãnh đạo Trung ương Hội; các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; Hội Chữ thập Đỏ các tỉnh, thành phố và cơ sở; các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, tổ chức tôn giáo; đại diện nhiều doanh nghiệp, doanh nhân tích cực tham gia công tác nhân đạo.../.