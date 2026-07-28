Xây dựng hệ thống Tòa án nhân dân ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính

Sáng 28/7, tại Trụ sở Tòa án Nhân dân Tối cao, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao.

Chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà ngành Tòa án và Tòa án Nhân dân Tối cao đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó và chưa có tiền lệ, nhất là việc triển khai mô hình tổ chức Tòa án theo quy định mới, chuyển đổi số toàn diện và thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhưng Đảng bộ vẫn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất.

Đảng bộ đã lãnh đạo toàn ngành hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Tòa án nhân dân trong bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, giữ vững kỷ cương pháp luật và phục vụ sự phát triển của đất nước.

Hội nghị Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh thực tiễn xét xử là nơi phản ánh trung thực nhất chất lượng của hệ thống pháp luật; mỗi khoảng trống pháp lý, mỗi quy định còn chồng chéo, thiếu thống nhất hay không còn phù hợp đều được nhận diện rõ nhất qua hoạt động xét xử.

Vì vậy, ngành tòa án không chỉ thực hiện quyền tư pháp mà còn có trách nhiệm tổng kết thực tiễn, phát hiện những vấn đề mới, chủ động kiến nghị hoàn thiện pháp luật, phát triển án lệ, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế phát triển đất nước theo đúng tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW.

Để hoạt động xét xử không chỉ bảo đảm đúng pháp luật mà còn góp phần tạo lập môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trong thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.

Trước hết, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Tòa án Nhân dân Tối cao thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

“Đảng bộ Tòa án Nhân dân Tối cao phải thực sự là một trong những tổ chức đảng tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, kỷ luật, kỷ cương, tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động,” Thường trực Ban Bí thư yêu cầu.

Đảng bộ Tòa án Nhân dân Tối cao cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; giữ vững nguyên tắc của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện đối với hoạt động của hệ thống Tòa án.

Tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và đội ngũ Thẩm phán, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông pháp luật, thực sự công tâm, khách quan, phụng sự công lý và nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 57/NQ/TW và các nghị quyết, kết luận của Trung ương; tiếp tục đổi mới toàn diện công tác xây dựng và thi hành pháp luật, trong đó Tòa án nhân dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng, đồng thời xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lâu dài của toàn ngành.

Xây dựng hệ thống Tòa án nhân dân ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng cho biết, khi chuyển sang mô hình tòa án ba cấp, cơ chế “song trùng trực thuộc” Trung ương-địa phương, Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt về nhiệm vụ chính trị từ Trung ương đến cấp khu vực, đòi hỏi phải thay đổi cả về phương thức lãnh đạo và cơ chế phối hợp.

Chính vì vậy, trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và thực hiện các nghị quyết và kết luận không chỉ dừng ở cấp Trung ương, mà phải xuống đến cấp tỉnh và cấp khu vực. Đây là một trong những thay đổi căn bản về phương thức, cách thức trong lãnh đạo chỉ đạo của ngành Tòa án nhân dân.

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hải Trâm cho biết trong 119 nhiệm vụ của Chương trình hành động của ngành giai đoạn 2026-2030, có 37 nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đối với các nhiệm vụ có thời hạn, tại thời điểm báo cáo đã có 18 nhiệm vụ đã hoàn thành, 15 nhiệm vụ đang tiếp tục hoàn thiện, chủ yếu là những nội dung mới, phức tạp liên quan đến tổ chức và hoạt động của mô hình Tòa án chuyên biệt.

Trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao đã lãnh đạo xây dựng và triển khai đồng bộ các kế hoạch, chương trình về chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển Tòa án điện tử.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng được triển khai đến 100% Tòa án nhân dân các cấp; hoàn thiện nền tảng quản lý án toàn trình - nền tảng số cốt lõi của Tòa án điện tử, quản lý toàn bộ vòng đời vụ án bằng hồ sơ điện tử, ứng dụng trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động tư pháp.

Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ-TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao đã chỉ đạo rà soát và tổ chức xử lý tháo gỡ “điểm nghẽn” trong các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách; từ đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ngành Tòa án nhân dân đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng và trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 4 luật, 1 nghị quyết của Quốc hội, 4 pháp lệnh và 6 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương đã trao đổi về công tác phối hợp thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ gắn với nhiệm vụ, chức năng của ngành Tòa án nhân dân; ứng dụng công nghệ và đánh giá theo định lượng KPI; công tác kiểm tra, giám sát; chuyển đổi số và các nền tảng quản lý điện tử của Tòa án; hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ, thu hút cán bộ có trình độ cao; phối hợp xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, cải cách tư pháp, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực./.

Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TW làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao Sáng 28/7, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TW làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao về kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị.