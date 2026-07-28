Ông Lương Tuấn Hùng được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng

Ngày 28/7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vũ Đình Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng do được điều động và phân công công tác khác.

Đồng thời Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng phê chuẩn việc cho thôi giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lưu Công Hữu, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; bà Nguyễn Ngọc Thư, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Phạm Xuân Tùng, nguyên Giám đốc Sở Công Thương; ông Hà Ngọc Tú, nguyên Chánh Thanh tra do chuyển công tác khác.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

Ông Lương Tuấn Hùng, sinh năm 1978, tại xã Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn là Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình.

Ông Lương Tuấn Hùng từng làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Bằng (cũ), tỉnh Cao Bằng; Bí thư Thành ủy Cao Bằng (cũ); Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng; Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.

Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thế Hoàn, Giám đốc Sở Tài chính; ông Lê Văn Giang, Chánh Thanh tra; ông Lê Văn Định, Giám đốc Sở Công Thương; bà Đàm Thị Trung Thu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết về phân bổ nguồn vốn đầu tư của các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026 để thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng cho 53 xã, với tổng số vốn là trên 172,3 tỷ đồng.

Tại Nghị quyết về phát triển thanh niên, tỉnh Cao Bằng xác định đến năm 2030, có ít nhất 30% thanh niên có trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên; 90% thanh niên được tư vấn hướng nghiệp và kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp; tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; tăng 10% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ (so với năm 2020); ít nhất 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của thanh niên…

Về giao biên chế cán bộ công chức trong các cơ quan của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã tỉnh Cao Bằng năm 2026 là 2.985 biên chế, trong đó cấp tỉnh 1.166 biên chế, cấp xã 1.819 biên chế…

Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng ra Nghị quyết về phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách trung ương và vốn đối ứng ngân sách địa phương năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn 1 từ năm 2025 đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh…

Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng nhất trí hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn Ngân sách nhà nước tỉnh năm 2026 với số tiền là 100 triệu đồng để tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cao Bằng lần thứ V nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An chúc mừng các đồng chí vừa được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ mới. Đây là niềm vinh dự nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Phan Thăng An phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng trên cương vị công tác được giao, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, tinh thần đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; cùng tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm; bảo đảm các mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030…/.

Tỉnh Cao Bằng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ thuộc cấp sở, ngành Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm, chuẩn y chức vụ mới với 7 đồng chí thuộc các sở, ngành, nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy.