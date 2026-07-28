Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa XVI khai mạc vào sáng 3/8

Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định 31 nội dung quan trọng.

Thông tin này được công bố tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức sáng 28/7, tại Hà Nội.

Bà Hoàng Thị Lan Nhung, Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội cho biết Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng 3/8, bế mạc ngày 24/8, dự phòng ngày 25/8.

Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội và được thành chia làm hai đợt. Đợt một từ ngày 3-13/8; đợt hai từ ngày 19-24/8. Kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày làm việc.

Giao ban Báo chí thông tin về Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Về nội dung, tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định 31 nội dung quan trọng, trong đó xem xét thông qua 15 dự án Luật, 4 dự án Nghị quyết quy phạm pháp luật; xem xét 5 nội dung, vấn đề quan trọng khác; cho ý kiến lần đầu đối với 7 Dự án Luật khác và xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền nếu có.

Bà Hoàng Thị Lan Nhung đề nghị các cơ quan báo chí bám sát và triển khai hiệu quả đề án tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp, tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin trong các bản tin thời sự, xây dựng chuyên mục, chuyên đề cũng như đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, nhất là trên các nền tảng số. Đồng thời, chú trọng các bài viết phân tích chuyên sâu về hoạt động lập pháp, đổi mới tư duy lập pháp và việc Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri tới diễn đàn Quốc hội.

Về nội dung tuyên truyền trọng tâm, bà Hoàng Thị Lan Nhung nhấn mạnh, các cơ quan báo chí cần làm rõ ý nghĩa của việc tổ chức kỳ họp không thường lệ, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, kết luận của Trung ương Đảng; xử lý những vấn đề cấp bách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giảm áp lực cho kỳ họp thường lệ cuối năm.

Đối với công tác lập pháp, báo chí cần tập trung tuyên truyền về sự cần thiết ban hành, mục đích, quan điểm xây dựng luật, nghị quyết, những nội dung chính của dự thảo trình Quốc hội xem xét thông qua; phản ánh đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội tại các phiên thảo luận tổ và hội trường; bám sát nội dung tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của các cơ quan Quốc hội; bảo đảm thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác, khách quan tới cử tri, nhân dân về chủ trương, đường lối của đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đất nước.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo dự kiến của Chương trình kỳ họp, một số dự án luật được dư luận đặc biệt quan tâm cũng được lưu ý trong công tác tuyên truyền, trong đó có dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự kiến được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất vào tháng 8/2026 và tiếp tục xem xét, cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ hai vào tháng 10/2026.

Đối với dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, đây là kỳ họp không thường lệ đầu tiên của Quốc hội khóa XVI, được tổ chức trong bối cảnh khối lượng công việc lập pháp rất lớn và yêu cầu cần có sự đột phá mạnh mẽ trong việc hoàn thiện thể chế ngày càng cấp thiết.

Từ nay đến cuối năm, Chính phủ và các cơ quan Trung ương dự kiến trình gần 90 nhiệm vụ lập pháp, vì vậy, Quốc hội đã báo cáo cấp có thẩm quyền để tổ chức kỳ họp không thường lệ, tập trung chủ yếu vào công tác lập pháp./.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ họp chuẩn bị Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 31 nội dung, trong đó có 26 nội dung về công tác xây dựng pháp luật và xem xét, quyết định công tác nhân sự và 4 nội dung quan trọng khác.