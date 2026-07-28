Họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Đề xuất quy định mới để chặn 'cò đấu giá'

Sáng 28/7, tiếp tục chương trình Phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Trình bày Tờ trình dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết dự thảo Luật gồm 7 chương, 69 điều.

Dự thảo Luật bổ sung quy định nguyên tắc về việc người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ và tham dự phiên đấu giá thì được coi là đã đồng ý mua tài sản bằng với giá khởi điểm nhằm hạn chế tình trạng "cò mồi," người không có nhu cầu mua thực sự nhưng vẫn tham dự đấu giá để trục lợi.

Dự thảo Luật bổ sung quy định đấu giá bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống đấu giá trực tuyến đối với 2 loại tài sản, bao gồm: tài sản kết cấu hạ tầng; tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ tài sản là trụ sở, nhà gắn liền với đất) và tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân có tổng giá khởi điểm của tất cả tài sản trong một cuộc đấu giá từ 200 triệu đồng trở lên, trừ tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo điểm a khoản 1 Điều 125 Luật Đất đai mà thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư.

Đồng thời, Dự thảo Luật quy định khuyến khích cơ quan, người có thẩm quyền quyết định việc đấu giá tài sản và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện đấu giá trực tuyến thông qua Hệ thống đấu giá trực tuyến đối với trường hợp giao đất ở cho cá nhân theo điểm b khoản 1 Điều 125 Luật Đất đai và trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo điểm a khoản 1 Điều 125 Luật Đất đai mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 5 Điều 30 dự thảo Luật.

Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu rõ Thường trực Ủy ban nhận thấy hồ sơ dự án Luật cơ bản đáp ứng yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật để bảo đảm nguyên tắc luật chỉ quy định những nội dung có tính ổn định, có giá trị lâu dài và thuộc thẩm quyền của Quốc hội; những nội dung cần điều chỉnh linh hoạt thì giao Chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết hoặc ban hành theo thẩm quyền.

Về tiền đặt trước và bước giá, Thường trực Ủy ban đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động đầy đủ đối với các quy định về tiền đặt trước và bước giá, bảo đảm tính khả thi; làm rõ nguyên tắc, tiêu chí xác định bước giá phù hợp với từng nhóm tài sản nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công khai, minh bạch của cuộc đấu giá, hạn chế tình trạng bước giá quá lớn hoặc quá nhỏ ảnh hưởng đến hiệu quả đấu giá.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Đấu giá tài sản, nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến lĩnh vực đấu giá tài sản, khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành đối với hoạt động đấu giá trong bối cảnh khoa học, công nghệ, chuyển đổi số được ứng dụng mạnh mẽ trong tất cả các mặt của đời sống xã hội, nhất là vấn đề liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá trực tuyến, xử lý các hành vi thông đồng, dìm giá, trả giá bất thường sau đó không thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Đồng thời, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, khả thi, để thúc đẩy hoạt động đấu giá tài sản phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự án Luật theo hướng bảo đảm thể chế đầy đủ các chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết có tính trụ cột của Trung ương, Bộ Chính trị về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong xử lý tài sản công, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tiếp tục rà soát phạm vi sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật, bảo đảm chỉ sửa đổi những nội dung đã được tổng kết thực tiễn, có đánh giá tác động đầy đủ, rõ ràng, thuộc thẩm quyền của Quốc hội, bảo đảm tuân thủ yêu cầu về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật, chú trọng tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong đấu giá tài sản để thiết kế các quy định bảo đảm ổn định, hiệu quả, khả thi, tiệm cận với luật pháp và thông lệ quốc tế.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý tiếp tục rà soát hoàn thiện các quy định về đấu giá trực tuyến, làm rõ vị trí, chức năng, phạm vi quản lý, vận hành của Cổng đấu giá tài sản quốc gia và hệ thống đấu giá trực tuyến, cơ chế quản lý kết nối, chia sẻ dữ liệu, trách nhiệm các cơ quan, tổ chức có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn thông tin, tránh đầu tư trùng lặp, gây thất thoát, lãng phí tài sản công…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ Hai vào tháng 10 tới, giao Chính phủ chỉ đạo, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác, khách quan của hồ sơ, số liệu, thông tin và kết quả tiếp thu, chỉnh lý, chất lượng dự án Luật.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục thẩm tra chính thức dự án Luật, thể hiện rõ chính kiến đối với từng nội dung của dự thảo Luật, nhất là những nội dung có tính phức tạp, nhạy cảm, bảo đảm chất lượng, tiến độ, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định./.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến Nghị quyết 66.21/2026/NQ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định cụ thể các cơ chế xử lý khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.