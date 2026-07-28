Ông Nguyễn Đức Tâm được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Sáng 28/7, Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi với tỷ lệ 64/64 phiếu tán thành (đạt 100%).

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Tâm trân trọng cảm ơn các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời khẳng định, đây là niềm vinh dự, cũng là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Sự tín nhiệm này là nguồn động viên để ông tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, cống hiến, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế "hai con số;" xây dựng Quảng Ngãi trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Ông Nguyễn Đức Tâm cam kết không ngừng nỗ lực rèn luyện, tận tâm, tận lực cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ông Nguyễn Đức Tâm (45 tuổi), quê quán Hưng Yên, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế. Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 3/2025 đến tháng 7/2026, ông Nguyễn Đức Tâm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 27/7/2026, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030; định hướng, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Cũng trong sáng nay, 64/64 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Giang được Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương./.

Điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Tâm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.