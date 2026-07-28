Sẽ xem xét trách nhiệm bộ phận quản lý an toàn khi xảy ra tai nạn xe khách

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có Công điện về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông và quản lý Nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ôtô sau chỉ đạo của của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Cụ thể, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu sở xây dựng các tỉnh, thành phố thực hiện tăng cường chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương rà soát và thực hiện các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình, đặc biệt là củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận quản lý an toàn theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ; giám sát việc chấp hành quy định về thời gian lái xe liên tục của người lái xe, kịp thời phân công bổ sung lái xe, đặc biệt đối với các chuyến xe hoạt động vào ban đêm.

“Khi sự cố hoặc tai nạn xảy ra, ngoài việc xem xét trách nhiệm của lái xe, cần xem xét trách nhiệm của bộ phận quản lý an toàn tại đơn vị kinh doanh vận tải để nâng cao hiệu quả công tác này,” bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các sở xây dựng địa phương triển khai ngay các giải pháp cụ thể để chấn chỉnh và tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải; lập các đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, đặc biệt kiểm tra, rà soát việc tổ chức hoạt động của bộ phận quản lý an toàn của các đơn vị kinh doanh vận tải.

Giám đốc sở xây dựng các tỉnh, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo về Cục Đường bộ Việt Nam những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để được hướng dẫn, xử lý.

Thực hiện Công điện số 51/CĐ-TTg ngày 21/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại thành phố Đồng Nai, làm 7 người tử vong và nhiều người bị thương, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô; lưu ý siết chặt hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa khối lượng lớn, nhất là các phương tiện hoạt động vào ban đêm; kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự.

Trước đó, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 21/7, xe ôtô khách biển số 50E-44702, loại 24 giường nằm do Trần Thanh Hải (41 tuổi, thường trú Ninh Hải, Khánh Hòa) điều khiển hướng Lâm Đồng đi Thành phố Hồ Chí Minh khi tới km 1839 trên Quốc lộ 1 (đoạn thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai) xe khách đã phát cháy. Lúc này trên xe có nhiều hành khách. Do ngọn lửa cháy quá nhanh khiến nhiều hành khách không kịp thoát nạn. Vụ tai nạn khiến 7 người tử vong.

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ có Công điện yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với lái xe, chủ xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong vụ tai nạn nêu trên.

Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng tiếp tục triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 48/CĐ-TTg; lưu ý thực hiện siết chặt các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, nhất là phương tiện hoạt động vào ban đêm, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự./.

Siết chặt xe khách chạy vào ban đêm sau vụ cháy xe khách 7 người tử vong Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.