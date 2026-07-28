Lạng Sơn: Nỗ lực khắc phục bất cập mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 4B

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B, đoạn từ Km18 đến Km80 qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng từ đầu năm 2026 đến nay đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, tăng cường kết nối giữa các địa phương và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực.

Tuy nhiên, một số hạng mục thuộc dự án chưa được đầu tư hoàn chỉnh đã bộc lộ những bất cập liên quan đến tổ chức giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Khu vực đường ngang dân sinh qua Quốc lộ 4B thuộc thôn Đồng Tâm, xã Lộc Bình là nơi thường xuyên có nhiều phương tiện giao thông qua lại. Tại đây, nền đường ngang dân sinh thấp hơn nhiều so với mặt đường Quốc lộ dẫn tới tình trạng nước không kịp thoát khi mưa lớn gây ngập úng đoạn đường này.

Để khắc phục tạm thời, người dân phải tự đổ đá dăm vào vị trí giao cắt giữa hai mặt đường, dù vậy nguy cơ tai nạn giao thông vẫn luôn hiện hữu. Đặc biệt, hệ thống đèn tín hiệu vàng chưa được thi công. Biển báo giao thông được cắm ở vị trí khuất tầm nhìn, không phát huy hiệu quả cảnh báo.

Ông Hoàng Văn Vịnh, ở thôn Đồng Tâm, xã Lộc Bình bức xúc nói: “Vào thời điểm ban đêm hoặc khi điều kiện thời tiết không thuận lợi, việc thiếu hệ thống đèn tín hiệu giao thông ảnh hưởng nhiều tới người tham gia giao thông. Các phương tiện từ đường nhánh đi ra hoặc chuyển hướng qua quốc lộ sẽ luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm nếu không được cảnh báo và tổ chức giao thông phù hợp. Do đó, kiến nghị các cấp thẩm quyền sớm bổ sung đèn tín hiệu, xử lý nền đường ở vị trí giao cắt cho đồng bộ, người dân đi lại thuận tiện hơn.”

Ngay tại khu vực Km18 nút giao Ngã 3 Đồng Bục và xã Lộc Bình, việc bố trí các lối quay đầu phương tiện không phù hợp đang khiến nhiều người dân di chuyển rất bất tiện và tiềm ẩn tai nạn giao thông bởi khu vực này có nhiều cơ sở giáo dục và là cửa ngõ ra vào trung tâm xã Lộc Bình nên lượng người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn.

Anh Nông Văn Phương, trú thôn Khòn Quắc, xã Lộc Bình làm nghề kinh doanh buôn bán gần khu vực Km18, đã chứng kiến nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông do người dân thiếu quan sát khi sang đường cho biết: "Tôi thấy trong khu vực có lối quay đầu xe không thuận tiện. Để sang đường người dân phải di chuyển từ ngã ba đi lên gần 100m dải phân cách cứng mới được mở, mới có thể quay đầu xe. Với các hộ dân sống dọc tuyến đường, một lối đi hợp lý, an toàn có ý nghĩa thiết thực, nhất là trong điều kiện địa hình miền núi, nhiều sương mù, mưa trơn trượt và dân cư phân bố không tập trung."

Taluy dương chưa được gia cố gây sụt trượt đất xuống mặt đường quốc lộ 4B, đoạn từ Km18 đến Km80, ảnh hưởng tới người tham gia giao thông. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ghi nhận thực tế, những bất cập lớn về an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 4B, đoạn từ Km18 đến Km80 qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay đó là, thiếu các biển cảnh báo giao thông, thiếu gờ giảm tốc, rãnh thoát nước hai bên đường chưa được gia cố thi công, ngã tư khuất tầm nhìn, các đường ngang dân sinh thấp hơn mặt quốc lộ. Một số vị trí taluy dương không được gia cố bằng bê tông gây sạt lở đất xuống lòng đường...

Điển hình như nút giao Km17 (vào xã Thống Nhất, đường tỉnh ĐT250) chưa có đèn tín hiệu vàng; nút giao vào thôn Khuôn Van Km18 chưa có taluy dương, đường vuốt giao thông; nút giao ngã 4 Lạng Sơn-Quảng Ninh-Lộc Bình-Chi Ma chưa có đèn báo tín hiệu...

Sớm khắc phục bất cập, đảm bảo an toàn

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Hoàng Thị Kim, những bất cập liên quan đến Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đã được ghi nhận qua các cuộc tiếp xúc cử tri địa phương và đây là vấn đề chính đáng, xuất phát từ thực tế cuộc sống của người dân. Xã đã tổng hợp và gửi văn bản tới cấp trên để có hướng khắc phục, xử lý.

Địa phương mong muốn các cơ quan chức năng, chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục rà soát những vị trí còn bất cập, nhất là các điểm giao cắt, nút giao dân sinh và những khu vực người dân bị ảnh hưởng về lối đi. Việc đầu tư một tuyến đường lớn cần đi đôi với bảo đảm khả năng kết nối và an toàn cho người dân ở khu vực hai bên tuyến. Những bất cập phát sinh nếu được xử lý sớm sẽ góp phần hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B, đoạn từ Km18 đến Km80 được đầu tư với tổng mức gần 2.300 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Với quy mô chiều dài toàn tuyến hơn 63 km, dự án đi qua địa bàn của 5 xã gồm: Lộc Bình, Na Dương, Lợi Bác, Đình Lập và Châu Sơn (Lạng Sơn).Dự án được Bộ Giao thông vận tải, nay là Bộ Xây dựng phê duyệt vào tháng 4/2023 với tổng mức đầu tư là 2.296 tỷ đồng, từ nguồn vốn của chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội. Dự án cơ bản hoàn thành đưa vào khai thác tháng 12/2025 và đã giải ngân 100%.

Qua kiểm tra hiện trường, rà soát hồ sơ thiết kế được duyệt, hồ sơ quyết toán... phản ánh của nhân dân là đúng thực tế, một số hạng mục chưa được thực hiện đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được duyệt với tổng giá trị khối lượng các hạng mục khoảng 81,92 tỷ đồng.

Ông Dương Công Vĩ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện còn một số hạng mục chưa được hoàn thiện, giá trị còn lại hơn 81 tỷ đồng. Đây là giá trị khối lượng chưa thực hiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt, không phải khoản kinh phí đã được thanh toán nhưng chưa thi công nên không phải là khoản thất thoát ngân sách nhà nước. Sở Xây dựng tỉnh xác định việc hoàn thiện các hạng mục còn lại là cần thiết, nhằm đảm bảo chất lượng giao thông và hiệu quả đầu tư.

Nút giao ngã tư Lạng Sơn-Quảng Ninh-Lộc Bình-Chi Ma trên quốc lộ 4B chưa được lắp đèn báo tín hiệu (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Sở đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh dự án, tách phần khối lượng chưa thực hiện ra khỏi dự án và sử dụng nguồn vốn khác. Ngay khi được chấp thuận điều chỉnh, Sở sẽ phối hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kiến nghị Trung ương bố trí ngân sách địa phương để thực hiện nốt những hạng mục còn lại để hoàn thành tuyến đường theo đúng hồ sơ được duyệt...

Quốc lộ 4B là tuyến giao thông quan trọng, kết nối các địa phương của tỉnh Lạng Sơn, góp phần thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế-xã hội. Những bất cập phát sinh cần được các cấp có thẩm quyền sớm xử lý, nhất là các điểm giao cắt, khu vực thiếu đèn cảnh báo, kết nối đường dân sinh và những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn; qua đó phát huy hiệu quả và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, giao thương của người dân./.

Tăng tốc thi công 2 dự án cao tốc trọng điểm qua Lạng Sơn và Cao Bằng Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh đang được các nhà thầu nỗ lực thi công, sớm hoàn thành để kết nối 2 tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.