Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), tối 27/7, tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình nghệ thuật "Về nguồn," với chủ đề "Địa ngục trần gian."

Chương trình là một vở diễn nghệ thuật ca-múa-kịch theo hình thức sử thi bán thực cảnh, gồm các phân đoạn: Năm 1930-Đi đày; Địa ngục trần gian; Quan tài mở nắp; Xà lim; Mắt Trăng; Trường học cách mạng; Vượt ngục; Không nhốt được ý chí; Mầm sống; Phút linh thiêng.

Đây là sự kết hợp giữa giá trị lịch sử, nghệ thuật trình diễn truyền thống và hiện đại, tái hiện lại một phần lịch sử oanh liệt của dân tộc.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh: Các tiết mục, phần biểu diễn được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc, tái hiện khí phách hào hùng của các thế hệ đi trước; đồng thời, gửi gắm thông điệp là mạch nguồn tiếp nối, là sức mạnh để dựng xây tương lai. Ngoài ra, đây còn là lời nhắn gửi tới các bậc tiền nhân bằng cả trái tim "Chúng tôi không quên! Nhân dân không quên!"

Ông Nguyễn Đình Việt kỳ vọng chương trình không chỉ là hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ mà còn hướng tới xây dựng thành sự kiện văn hóa thường niên, "địa chỉ đỏ," từng bước trở thành sản phẩm văn hóa-du lịch đặc sắc, mang bản sắc riêng có của Sơn La, nhằm quảng bá, giới thiệu đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế những giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

Cùng với đó, là tiền đề tạo động lực từng bước xây dựng nền công nghiệp văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế-xã hội bền vững.

Tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư, bảo tồn, tôn tạo và phát huy hiệu quả giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; huy động sự tham gia của các văn nghệ sỹ, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng để xây dựng những sản phẩm văn hóa có chất lượng cao, có sức hấp dẫn đối với nhân dân, du khách khi đến với Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức sự kiện "Về nguồn" với các hoạt động: Dâng hương, dâng hoa; thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; triển lãm chuyên đề "Cuộc vượt ngục năm 1943."

Chương trình nghệ thuật “Về nguồn” với chủ đề "Địa ngục trần gian" tại Sơn La. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Qua chương trình góp phần lan tỏa những giá trị cao cả của lòng yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần cách mạng; bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng đối với những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh; khơi dậy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" đến đông đảo nhân dân, du khách và đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời tiếp thêm niềm tin, ý chí và khát vọng xây dựng quê hương Sơn La ngày càng phát triển./.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Địa ngục trần gian” kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ Sơn La tổ chức sự kiện nhằm tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ hòa bình cho các thế hệ.