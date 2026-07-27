'Thắp lên Việt Nam': Ca khúc khơi dậy lòng biết ơn với các thương binh-liệt sỹ

Chứng kiến cuộc gặp gỡ của các thương binh, bệnh binh trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhạc sỹ Lê Tự Minh đã xúc động viết nên ca khúc "Thắp lên Việt Nam." Tác phẩm sau đó được ca sỹ Tùng Dương thể hiện, gửi gắm lời tri ân tới những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Một ngày cuối tháng Bảy, khi nhạc sỹ Lê Tự Minh được mời tham dự lễ kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chứng kiến những người thương binh đã để lại một phần cơ thể nơi chiến trường, ông không kìm được nước mắt. Ngay tại hội trường, những câu thơ đầu tiên được viết vội trên điện thoại:

"Muốn bắt tay chẳng còn tay mà bắt

Bởi đôi tay đã gửi lại chiến trường

Muốn chạy đến bên người bạn thân thương

Nhưng đôi chân đã nằm cùng đồng đội

Sờ gương mặt đoán theo giọng nói

Mắt của tôi chẳng thấy bạn nữa rồi…”

Ngay đêm đó, ca khúc “Thắp lên Việt Nam” đã ra đời.

Chia sẻ về tác phẩm, nhạc sỹ Lê Tự Minh cho biết ông mong muốn thông qua bài hát để ca ngợi những người lính nhận về mình sự hy sinh, mất mát cho dân tộc trường tồn.

Những người thương binh xuất hiện trong MV xúc động của nhạc sỹ Lê Tự Minh.

Dù đôi chân, đôi tay, đôi mắt đã ở lại lại chiến trường, đã nằm cùng đồng đội nhưng nụ cười của họ vẫn bình dị, sáng trong. Hình ảnh anh Bộ đội cụ Hồ thật trân trọng. Chính các anh là người đã thắp lên ngọn lửa Viêt Nam thiêng liêng, ngọn lửa của một dân tộc anh hùng để kẻ thù khiếp sợ, bạn bè kính trọng và con cháu tự hào.

Bài hát đã được các nghệ sỹ lớn: Tùng Dương, Vũ Thắng Lợi, Thái Bảo biểu diễn rất thành công.

"Thắp lên Việt Nam" đã góp thêm một tiếng nói tri ân bằng âm nhạc trong ngày Thương binh-Liệt sỹ. Không kể về chiến tranh bằng những chiến công, ca khúc nhắc người nghe nhớ đến những khoảng trống mà chiến tranh để lại, để từ đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình và biết ơn những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Qua giọng hát của Tùng Dương cùng các nghệ sỹ, ca khúc tiếp tục lan tỏa thông điệp về lòng biết ơn, nhắc nhở mỗi người gìn giữ và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" đặc biệt trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7./.

TP Hồ Chí Minh: Tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, đồng bào đã hy sinh vì Tổ quốc Sau nghi thức tưởng niệm, các đại biểu đến từng phần mộ thắp hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, cho Tổ quốc Việt Nam.