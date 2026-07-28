Lâm Đồng: Điều tra vụ thuyền viên tử vong trên tàu cá khi hoạt động trên biển

Sáng 28/7, Đồn Biên phòng Phước Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ một thuyền viên nghi tự tử trên tàu cá khi đang hoạt động khai thác hải sản trên biển.

Theo thông tin ban đầu từ Đồn Biên phòng Phước Lộc, vào khoảng 13 giờ ngày 27/7, bà N.T.T.H (sinh năm 1991, trú phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) đến Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi trình báo về việc chồng bà là ông Đ.Q.L (sinh năm 1987, trú phường La Gi), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BTh 99730 TS, thông báo có một thuyền viên tử vong trên tàu.

Tàu cá BTh 99730 TS có công suất 435 CV, chiều dài 17,15m, gồm 9 lao động, xuất bến từ cảng cá La Gi ngày 17/7 để khai thác hải sản. Đến ngày 24/7, tàu cá BTh 99730 TS tiếp nhận thêm hai lao động là ông D (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và ông T.V.B (sinh năm 1977, trú phường La Gi). Hai lao động này được chuyển từ tàu thu mua ngoài khơi khu vực Vũng Tàu sang tàu cá BTh 99730 TS.

Trong quá trình làm việc, ông D được cho là không hợp tác lao động. Khoảng 22 giờ ngày 26/7, các thuyền viên phát hiện ông D nhảy xuống biển và đã kịp thời cứu vớt đưa trở lại tàu. Do lo ngại ông D tiếp tục nhảy xuống biển, các thuyền viên đã giữ ông này lại để đảm bảo an toàn.

Đến khoảng 12 giờ ngày 27/7, khi tàu đang hoạt động tại vị trí cách cảng cá La Gi khoảng 75 hải lý về phía Tây Nam, các thuyền viên phát hiện ông D đã tử vong trên tàu.

Sau khi xảy ra vụ việc, thuyền trưởng lập tức điều khiển phương tiện quay về Cảng cá La Gi để trình báo và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý. Dự kiến trong chiều 28/7, tàu cá BTh 99730 TS sẽ cập cảng La Gi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Phước Lộc đã chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi khẩn trương tiếp nhận tin báo, xác minh vụ việc, làm việc với người trình báo, đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng có liên quan.

Đơn vị cũng cử cán bộ tham gia bảo vệ hiện trường khi tàu cập cảng và phối hợp với các lực lượng chức năng phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

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