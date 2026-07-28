Gia Lai lần đầu can thiệp nội mạch nút mạch cầm máu cứu bệnh nhân đa chấn thương

Ngày 28/7, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết đã thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp nội mạch nút mạch cầm máu cấp cứu cho bệnh nhân bị chấn thương gan và chấn thương lách mức độ 5 do tai nạn giao thông.

Thành công của ca can thiệp đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực điện quang can thiệp tại bệnh viện, góp phần nâng cao khả năng cấp cứu các trường hợp chấn thương nặng ngay tại địa phương.

Trước đó, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nam, 22 tuổi, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương sau tai nạn giao thông, với các tổn thương vùng đầu, mặt, ngực và chấn thương bụng kín nặng.

Kết quả siêu âm và chụp cắt lớp vi tính (CT) bụng-chậu xác định bệnh nhân bị chấn thương gan độ V, chấn thương lách độ 5 kèm xuất huyết ổ bụng lượng lớn.

Theo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, gan và lách là hai tạng đặc có hệ thống mạch máu phức tạp nên khi bị chấn thương nặng có thể gây xuất huyết ồ ạt trong ổ bụng. Nếu không được phát hiện và cầm máu kịp thời, người bệnh có nguy cơ nhanh chóng rơi vào sốc mất máu, suy đa cơ quan và tử vong.

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các bác sỹ Khoa Ngoại Tổng hợp, Khoa Gây mê hồi sức và Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã hội chẩn liên chuyên khoa, thống nhất lựa chọn phương án can thiệp nội mạch nút mạch cầm máu cấp cứu.

Đây là kỹ thuật sử dụng ống thông đưa vào hệ thống mạch máu để tiếp cận chính xác vị trí đang chảy máu, sau đó sử dụng các vật liệu chuyên dụng để làm tắc mạch máu bị tổn thương, giúp kiểm soát xuất huyết mà không cần phẫu thuật mở trong nhiều trường hợp.

Ca can thiệp được triển khai khẩn trương và thành công. Sau can thiệp, tình trạng chảy máu được kiểm soát, huyết động của bệnh nhân dần ổn định. Người bệnh tiếp tục được hồi sức, theo dõi và điều trị tích cực các tổn thương phối hợp.

Theo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, can thiệp nội mạch nút mạch cầm máu hiện là một trong những phương pháp điều trị hiện đại đối với các trường hợp chấn thương tạng đặc có chỉ định phù hợp.

Kỹ thuật này có nhiều ưu điểm như xâm lấn tối thiểu, kiểm soát chảy máu nhanh, bảo tồn tối đa nhu mô gan và lách còn lành, giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

Việc lần đầu tiên triển khai thành công kỹ thuật can thiệp nội mạch nút mạch cầm máu cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của đội ngũ y, bác sỹ mà còn mở ra cơ hội để người dân trong tỉnh và khu vực được tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến, nâng cao hiệu quả điều trị và tăng cơ hội cứu sống người bệnh trong các tình huống cấp cứu./



Can thiệp nội mạch giúp bé trai bị đột quỵ tránh được nguy cơ liệt nửa người Đột quỵ ở trẻ em là trường hợp khá hiếm gặp, ước tính tỷ lệ chỉ khoảng 2,5/100.000 trường hợp mắc phải nhưng vô cùng nguy hiểm, là 1 trong 10 nguyên nhân gây tử vong ở trẻ em.