Bệnh viện Bay Orbis đến Đà Nẵng và kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Sáng 28/7, tại Nhà ga Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Lễ khai mạc Chương trình Bệnh viện Bay Orbis năm 2026 đã diễn ra dưới sự phối hợp của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Y tế và Tổ chức Orbis Quốc tế.

Đây là lần thứ 5 chiếc máy bay mang sứ mệnh ánh sáng này đáp xuống thành phố Đà Nẵng.

Sự kiện đánh dấu mốc kỷ niệm tròn 30 năm Tổ chức Orbis đồng hành cùng ngành nhãn khoa Việt Nam. Chiếc máy bay MD-10, do Tập đoàn FedEx tài trợ, được thiết kế chuyên biệt như một cơ sở đào tạo y tế lưu động với đầy đủ phòng phẫu thuật, trung tâm mô phỏng và phòng học hiện đại.

Trong khoảng thời gian 3 tuần lưu lại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng và trên khoang máy bay, chương trình dự kiến trực tiếp đào tạo cho hơn 230 y bác sĩ, điều dưỡng, bác sĩ gây mê và kỹ sư thiết bị y sinh của Việt Nam. Cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ hơn 20 chuyên gia nhãn khoa tình nguyện đến từ 7 quốc gia, các học viên sẽ được tiếp cận hình thức đào tạo cầm tay chỉ việc, kết hợp công nghệ mô phỏng y khoa tiên tiến.

Nội dung đào tạo của khóa học tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu như bệnh đục thể thủy tinh, glôcôm, bệnh lý võng mạc trẻ đẻ non và phẫu thuật tạo hình mắt. Những nỗ lực y tế này sẽ trực tiếp giúp gần 9 triệu người dân khu vực miền Trung và Tây Nguyên có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ nhãn khoa chất lượng cao.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: "Việc Tổ chức Orbis Quốc tế lựa chọn quay trở lại triển khai chương trình lần này không chỉ giúp hàng trăm bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, được khám và điều trị các bệnh lý về mắt, mà còn góp phần củng cố, nâng cao năng lực cho đội ngũ y bác sĩ nhãn khoa của thành phố và khu vực."

Ông Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) nhận định: "Trước những thách thức mới như già hóa dân số và sự gia tăng của bệnh đái tháo đường, việc tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống chăm sóc mắt là vô cùng cấp thiết. Bệnh viện Bay Orbis là một sáng kiến đặc biệt kết hợp giữa đào tạo, chuyển giao và hỗ trợ chuyên môn ở trình độ quốc tế"

Nhìn lại hành trình 3 thập kỷ hoạt động tại Việt Nam kể từ năm 1996, Tổ chức Orbis đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tổ chức này đã hỗ trợ đào tạo chuyên môn cho hơn 40.000 cán bộ y tế nhãn khoa, giúp hơn 5,2 triệu lượt người dân được khám sàng lọc và tiếp cận dịch vụ y tế.

Đặc biệt, đã có hơn 139.000 ca phẫu thuật bảo vệ và phục hồi thị lực được thực hiện thành công. Tổ chức Orbis cũng góp phần thành lập 17 trung tâm bệnh võng mạc trẻ đẻ non và 12 đơn vị khúc xạ, đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu đến gần hơn với cộng đồng.

Bà Kathleen Sherwin, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổ chức Orbis Quốc tế. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Bà Kathleen Sherwin, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổ chức Orbis Quốc tế, chia sẻ: "Bệnh viện Bay là một phần trong mô hình tổng thể, kết hợp đào tạo thực hành chuyên sâu với các công cụ như nền tảng Cybersight, trí tuệ nhân tạo và nghiên cứu, để các đội ngũ trong nước có thể tiếp tục cải thiện chất lượng chăm sóc sau khi chương trình kết thúc. Việt Nam là một điển hình cho thấy sức mạnh của quan hệ hợp tác bền vững trong việc đưa các giải pháp đã chứng minh hiệu quả vào thực tiễn và mở rộng tác động trên quy mô lớn."

Gắn bó cùng dự án với tư cách nhà tài trợ chiến lược, bà Ee-Hui Tan, Giám đốc Điều hành FedEx Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Chúng tôi tin rằng kết nối con người không chỉ dừng lại ở việc vận chuyển hàng hóa, mà còn là kiến tạo cơ hội và hỗ trợ cộng đồng phát triển."

Không chỉ dừng lại ở các đợt huấn luyện trực tiếp ngắn hạn, hoạt động đào tạo của Chương trình Bệnh viện Bay Orbis còn được duy trì thường xuyên thông qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa. Sự kết hợp giữa đào tạo mô phỏng, trí tuệ nhân tạo và hội chẩn trực tuyến toàn cầu hứa hẹn sẽ mang lại sự phát triển vượt bậc, củng cố sự tự chủ cho hệ thống y tế chăm sóc mắt tại Việt Nam trong những năm tới../.

Các đại biểu nhận quà biểu tượng hữu nghị của bệnh viện bay ORBIS. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)