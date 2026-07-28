Phiên trọng thể Đại hội XII Hội Chữ thập đỏ Việt Nam diễn ra sáng nay, 28/7

Sáng nay (28/7), Phiên trọng thể của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII sẽ diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế và đối tác trong, ngoài nước.

Đại hội XII có chủ đề “Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực; xây dựng Hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững“, với phương châm hành động “Đoàn kết-Đổi mới-Chuyên nghiệp-Tự cường.”

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của toàn hệ thống Hội, diễn ra trong năm kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (1946-2026).

Trong Phiên trọng thể, Đại hội sẽ nghe báo cáo chính trị tổng kết của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XI, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2026-2031 và các tham luận.

Đại hội cũng sẽ nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Sau đó, Ban chấp hành Trung ương Hội khoá XII, nhiệm kỳ 2026-2931 sẽ ra mắt đại hội. Đại hội sẽ thông qua Nghị quyết Đại hội khoá XII trước khi bế mạc.

Trước đó, trong Phiên thứ nhất diễn ra chiều 27/7, Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XI, biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung. Đây là nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động của Hội, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Một trong những nội dung trọng tâm của Phiên thứ nhất là công tác nhân sự. Sau khi nghe trình bày Đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội đã tiến hành quy trình ứng cử, đề cử và chốt danh sách bầu cử.

Với tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII gồm 85 vị (trong tổng số cơ cấu 109 vị, 24 vị sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ).

Kết thúc phiên thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII đã tiến hành họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Thường trực và Ban Kiểm tra Trung ương Hội./.

Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sau gần bốn năm triển khai Nghị quyết Đại hội XI, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo. Toàn Hội đã vận động nguồn lực đạt trên 21.100 tỷ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Nhiều phong trào, cuộc vận động và chương trình trọng điểm như “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe, hiến máu tình nguyện, phòng ngừa và ứng phó thảm họa tiếp tục được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Đại hội Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII: Đặt nền tảng cho nhiệm kỳ mới Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam sẽ đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ số, mở rộng kết nối nguồn lực xã hội và phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo.