Lâm Đồng dự kiến hoàn thành khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao trong tháng 9

Ngày 28/7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam qua địa bàn tỉnh.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Lâm Đồng, hiện các đơn vị đang triển khai 8 khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam với tổng diện tích hơn 28ha, với quy mô 1.465 lô đất, trong đó, nhu cầu tái định cư là 1.150 hộ dân.

Cụ thể, khu tái định cư tại phường Bình Thuận 2,74ha; khu tái định cư tại xã Tuy Phong 2,35ha; khu tái định cư tại xã Bắc Bình 3,33ha; khu tái định cư tại xã Lương Sơn 4,93ha; khu tái định cư tại xã Hồng Sơn 4,93ha; khu tái định cư tại xã Hàm Liêm 4,94ha; khu tái định cư tại xã Hàm Kiệm 3,3ha và khu tái định cư tại xã Tân Lập 1,93ha.

Tính đến giữa tháng 7/2026, tất cả 8 khu tái định cư trên địa bàn tỉnh đã bàn giao xong mặt bằng phục vụ thi công. Các đơn vị đang huy động tối đa lực lượng triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành các công trình vào cuối tháng 9/2026.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, với trách nhiệm là chủ đầu tư các khu tái định cư, Ban đang chỉ đạo các nhà thầu thi công tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các khu tái định cư đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua địa bàn ven biển tỉnh Lâm Đồng dài 156,5km với 2 nhà ga gồm: Ga Phan Rí thuộc xã Bắc Bình và ga Phan Thiết thuộc phường Bình Thuận, và có 4 trạm bảo dưỡng.

Phạm vi dự án đi qua địa bàn với tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến 1.046 ha; tổng số hộ gia đình bị ảnh hưởng 2.476 hộ và 36 tổ chức. Tổng nhu cầu vốn thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án là 9.145 tỷ đồng.

Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam là dự án có ý nghĩa chiến lược, trọng điểm của quốc gia với điểm đầu từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội), đi qua các tỉnh, thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm (Thành phố Hồ Chí Minh).

Các khu tái định cư đóng vai trò then chốt, quyết định tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai dự án. Việc hoàn thành đưa vào hoạt động tuyến đường sắt tốc độ cao giúp thúc đẩy kinh tế-xã hội ven biển Lâm Đồng có điều kiện phát triển mạnh./.

Lâm Đồng triển khai nhanh khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết các khu tái định cư đóng vai trò then chốt, quyết định tiến độ giải phóng mặt bằng và triển khai dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam.