Cục Hàng không nói về lộ trình khai thác Sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất

Liên quan đến phương án tổ chức khai thác giữa Cảng Hàng không quốc tế Long Thành và Tân Sơn Nhất, Cục Hàng không Việt Nam đánh giá việc chuyển đổi theo lộ trình từng giai đoạn phù hợp với chu kỳ điều hành lịch bay quốc tế và tạo điều kiện để các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, cơ quan quản lý Nhà nước và đơn vị khai thác cảng chủ động chuẩn bị nguồn lực, tổ chức vận hành và xử lý các phát sinh trong giai đoạn đầu khai thác.

Lộ trình chuyển đổi 3 bước

Trong báo cáo Bộ Xây dựng kế hoạch đưa Dự án Sân bay Long Thành vào vận hành thương mại từ ngày 1/12 tới đây, trên cơ sở kết quả tham vấn các cơ quan, đơn vị và các hãng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam thống nhất với đề xuất của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) về lộ trình chuyển đổi 3 bước giữa hai sân bay; bám sát chu kỳ lịch bay quốc tế nhằm đảm bảo tính liên tục, an toàn và hạn chế xáo trộn.

Cụ thể, bước 1: Từ khi khai thác thương mại đến hết lịch bay mùa Đông 2026 (từ ngày 1/12/2026-27/3/2027) khuyến khích các hãng hàng không khai thác các đường bay quốc tế (bao gồm vận tải hàng hóa) tại Sân bay quốc tế Long Thành theo nhu cầu của hãng hàng không.

Bước 2: Lịch bay mùa Hè 2027 (từ ngày 28/3-29/10/2027) khai thác toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài (bao gồm vận tải hàng hóa) tại Sân bay quốc tế Long Thành.

Bước 3: Lịch bay mùa Đông 2027 (từ ngày 30/10/2027 đến ngày 25/3/2028) khai thác toàn bộ các chuyến bay quốc tế còn lại (trừ các chặng ngắn dưới 1.000km của hãng hàng không Việt Nam khai thác).

Qua rà soát, Cục Hàng không Việt Nam nhận thấy các ý kiến của các hãng hàng không chủ yếu tập trung vào yêu cầu công bố sớm phương án khai thác chính thức cùng lộ trình chuyển đổi rõ ràng, đồng bộ với tiến độ hoàn thành hạ tầng, các thủ tục pháp lý, hải quan, xuất nhập cảnh và các dịch vụ hàng không.

“Phương án khai thác do ACV đề xuất được xây dựng trên nguyên tắc chuyển đổi từng bước, phù hợp với chu kỳ điều hành lịch bay quốc tế, phù hợp với tiến độ hoàn thành dự án, khả năng tiếp nhận của Sân bay Long Thành và yêu cầu duy trì hoạt động ổn định của hệ thống cảng hàng không khu vực phía Nam trong giai đoạn chuyển tiếp,” ông Đào Xuân Hoạch, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Chuyến bay chở khách đầu tiên của Vietnam Airlines hạ cánh xuống Sân bay Long Thành, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình đưa vào hoạt động. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhìn nhận việc triển khai phương án phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành đồng bộ hạ tầng cảng hàng không, hệ thống bảo đảm hoạt động bay, hạ tầng giao thông kết nối và các dịch vụ phục vụ khai thác, theo ông Hoạch, các cơ chế ưu đãi về giá dịch vụ hàng không, chính sách điều phối slot (lượt cất, hạ cánh) và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp sẽ góp phần tạo điều kiện thu hút các hãng hàng không chuyển khai thác sang Sân bay Long Thành theo lộ trình.

Theo đó, đối với hệ thống cảng hàng không, phương án khai thác có lộ trình chuyển đổi từng bước góp phần giảm áp lực vận hành trong giai đoạn đầu, bảo đảm khai thác an toàn, liên tục và phát huy hiệu quả của cả Sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất.

Đối với các hãng hàng không, phương án tạo điều kiện chủ động chuẩn bị nguồn lực, song trong giai đoạn đầu sẽ phát sinh chi phí do duy trì hoạt động tại hai cảng hàng không và yêu cầu tổ chức lại mạng khai thác.

Với hành khách, việc khai thác đồng thời hai cảng hàng không đòi hỏi phải hoàn thành hạ tầng giao thông kết nối, tổ chức vận tải công cộng và cung cấp đầy đủ thông tin để bảo đảm thuận lợi trong quá trình đi lại.

Có cơ chế ưu đãi giá để thu hút hãng bay

Để bảo đảm việc đưa Sân bay Long Thành vào khai thác diễn ra an toàn, đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư và hạn chế tối đa các rủi ro trong giai đoạn chuyển tiếp, Cục Hàng không yêu cầu ACV có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức khai thác chi tiết cho từng giai đoạn chuyển đổi; phối hợp với các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không và các cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thiện phương án điều hành khai thác, bảo đảm khả năng xử lý các tình huống phát sinh.

Trong quá trình chuyển đổi khai thác giữa các giai đoạn, Cục Hàng không sẽ phối hợp với ACV để tổ chức rà soát, đánh giá theo từng giai đoạn; kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng không hoặc hoạt động khai thác, kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền của cục.

Cục Hàng không Việt Nam cũng nghiên cứu cơ chế bảo lưu slot lịch sử (lượt cất, hạ cánh) tại Sân bay Tân Sơn Nhất cho các hãng chuyển chuyến bay sang Long Thành, áp dụng theo đúng quy định pháp luật và thông lệ quốc tế.

ACV cần công bố chính thức cơ chế ưu đãi giá dịch vụ hàng không tại Sân bay Long Thành nhằm thu hút các hãng hàng không chuyển đổi và khai thác. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cục Hàng không kiến nghị Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án giao thông kết nối ngoài cảng hàng không; tổ chức các tuyến vận tải hành khách công cộng kết nối Sân bay Long Thành với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng (gồm 5 tuyến nội thành của thành phố Đồng Nai và 10 tuyến liên tỉnh kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh) phục vụ hành khách, tổ bay và người lao động.

Bộ Xây dựng chỉ đạo và yêu cầu ACV công bố chính thức cơ chế ưu đãi giá dịch vụ hàng không tại Sân bay Long Thành khác thuộc thẩm quyền của ACV nhằm khuyến khích các hãng hàng không mở đường bay và chuyển hoạt động khai thác theo lộ trình được phê duyệt.

Ngoài ra, ACV, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), các hãng hàng không và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, nhân lực, trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin và phương án khai thác; tổ chức vận hành thử nghiệm, diễn tập các tình huống khai thác và phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng không Việt Nam trong quá trình kiểm tra, đánh giá, cấp phép và chuẩn bị đưa Sân bay Long Thành vào khai thác./.

Dự án Sân bay Long Thành đặt mục tiêu khai thác thương mại vào cuối năm nay Chủ đầu tư đang nỗ lực tập trung huy động mọi nguồn lực cho giai đoạn tăng tốc tiến độ hoàn thành đưa Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026.