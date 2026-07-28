Hạ thủy tàu điện gió ngoài khơi, khẳng định năng lực đóng tàu Việt Nam

Chiều 28/7, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đóng tàu Hạ Long (đơn vị thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy-SBIC) đã hạ thủy thành công tàu dịch vụ vận hành và bảo dưỡng điện gió ngoài khơi CSOV 9020.

Tại buổi lễ hạ thủy, theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Tổng Giám đốc Công ty Đóng tàu Hạ Long, hạ thủy thành công tàu CSOV9020 thứ 7 trong tổng số 14 chiếc được đặt đóng đã thêm một lần nữa khẳng định bản lĩnh của người thợ đóng tàu Hạ Long. Đằng sau khoảnh khắc con tàu từ từ rời triền đà xuống nước là hành trình vượt qua không ít khó khăn của tập thể người lao động Hạ Long.

Trong bối cảnh SBIC đang triển khai xử lý doanh nghiệp theo Nghị quyết số 220/NQ-CP của Chính phủ, ông Mạnh khẳng định mỗi hợp đồng được triển khai đúng tiến độ, mỗi sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực nội tại, ý chí vượt khó và quyết tâm giữ vững thương hiệu đóng tàu Việt Nam.

“Việc đóng thành công tàu CSOV9020 tiếp tục cho thấy đội ngũ kỹ sư, công nhân Công ty Đóng tàu Hạ Long đã làm chủ nhiều công nghệ đóng tàu hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của những chủ tàu quốc tế hàng đầu. Từ công tác quản lý chất lượng, gia công kết cấu thép, lắp đặt thiết bị, tích hợp hệ thống đến kiểm soát kỹ thuật đều được thực hiện theo quy trình quốc tế với sự giám sát chặt chẽ của các tổ chức đăng kiểm quốc tế,” ông Mạnh nói.

Đánh giá lễ hạ thủy là một trong những cột mốc quan trọng nhất của quá trình đóng mới một con tàu, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Tổng Giám đốc SBIC cho rằng đây là thành quả của hàng trăm nghìn giờ lao động miệt mài, sự phối hợp đồng bộ giữa chủ tàu, Tập đoàn Damen, các tổ chức đăng kiểm quốc tế, nhà thầu, nhà cung cấp và đặc biệt là tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân Công ty Đóng tàu Hạ Long.

“CSOV 9020 là dòng tàu dịch vụ chuyên dụng hiện đại phục vụ thi công, vận hành và bảo dưỡng các trang trại điện gió ngoài khơi - lĩnh vực đang phát triển mạnh trên thế giới và đòi hỏi trình độ kỹ thuật năng lực thiết kế, chế tạo các dòng tàu công nghệ cao, từng bước khẳng định vị thế của công nghiệp đóng tàu Việt Nam trên bản đồ hàng hải thế giới,” ông Đạt nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Tổng Giám đốc SBIC đánh giá hạ thủy tàu điện gió ngoài khơi đã từng bước khẳng định vị thế của công nghiệp đóng tàu Việt Nam trên bản đồ hàng hải thế giới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong giai đoạn SBIC đang quyết liệt triển khai tái cơ cấu theo Nghị quyết 220/NQ-CP của Chính phủ, theo ông Đạt, những sản phẩm công nghệ cao liên tục được hoàn thành, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các chủ tàu quốc tế đã cho thấy năng lực cốt lõi của đội ngũ đóng tàu Việt Nam vẫn được giữ vững và tiếp tục phát triển.

Phó Tổng Giám đốc SBIC yêu cầu Công ty Đóng tàu Hạ Long ngay sau lễ hạ thủy cần tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thiện các hạng mục còn lại; phối hợp chặt chẽ với chủ tàu, Tập đoàn Damen cùng các đơn vị đăng kiểm trong quá trình chạy thử và bàn giao con tàu đúng tiến độ, bảo đảm tuyệt đối chất lượng cũng như các yêu cầu kỹ thuật đã cam kết./.

Tàu CSOV 9020 là dòng tàu dịch vụ chuyên dụng hiện đại phục vụ thi công, vận hành và bảo dưỡng các trang trại điện gió ngoài khơi, với chiều dài 88m, rộng 19,7m, chiều cao mạn 8,2m, mớn nước thiết kế 5,4m, tốc độ tối đa 12,5 hải lý/giờ. Tàu có tổng dung tích khoảng 6.700 tấn, bố trí 90 cabin, đáp ứng sức chứa 120 người. Đặc biệt, CSOV9020 được trang bị hệ thống động lực gồm 4 chân vịt điện-thủy lực có khả năng quay 360 độ, cùng hệ thống tháp chuyên dụng phục vụ thi công điện gió ngoài khơi. Đây đều là những hạng mục có yêu cầu kỹ thuật rất cao về độ chính xác, khả năng tích hợp hệ thống, độ ổn định và an toàn trong quá trình chế tạo, lắp dựng và vận hành.

"Ngành đóng tàu hoàn toàn có thể trở thành một cực tăng trưởng mới" Công nghiệp đóng tàu không chỉ là một ngành sản xuất đơn thuần mà còn là ngành công nghiệp nền tảng, “xương sống,” có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa rất lớn tới toàn bộ nền kinh tế.