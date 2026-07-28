“Vòng tay bè bạn” lan tỏa tình hữu nghị Việt Nam-Lào-Campuchia

Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 8 năm 2026 chủ đề “Vòng tay bè bạn” đã khai mạc sáng 28/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, với sự tham dự của 120 đại biểu thiếu nhi của ba nước.

Bên cạnh các đại biểu chính thức, liên hoan còn có sự tham gia của 100 đại biểu mở rộng là thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh từng tham dự các kỳ liên hoan, chương trình giao lưu với tỉnh Champasak (Lào).

Trước lễ khai mạc, đại biểu thiếu nhi 3 nước đã dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi trong khuôn viên Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tiếp nối truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa thế hệ trẻ Việt Nam, Lào và Campuchia.

Phát biểu tại chương trình, anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia là hoạt động giao lưu hữu nghị truyền thống được Thành đoàn Thành phố duy trì tổ chức định kỳ hai năm một lần từ năm 2010.

Qua nhiều kỳ tổ chức, liên hoan trở thành cầu nối để thiếu nhi 3 nước cùng sinh sống trên lưu vực sông Mekong gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, con người của mỗi quốc gia, qua đó, tiếp nối và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa thế hệ trẻ Việt Nam, Lào và Campuchia.

Nghi thức tưới nước ruộng lúa khai mạc Liên hoan Thiếu nhi 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026. (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Theo anh Ngô Minh Hải, liên hoan năm nay mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, giúp các em khám phá các giá trị văn hóa, lịch sử và sản phẩm du lịch đặc sắc của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi mở rộng không gian phát triển.

Đây cũng là dịp để thiếu nhi 3 nước cùng vui chơi, giao lưu, chia sẻ những câu chuyện về quê hương, đất nước mình, xây dựng tình bạn mới và lan tỏa thông điệp “Vòng tay bè bạn,” góp phần bồi đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa thế hệ trẻ ba nước.

Sự kiện diễn ra từ ngày 28-30/7, với 49 đại biểu thiếu nhi Lào, 19 đại biểu thiếu nhi Campuchia cùng 52 đại biểu thiếu nhi đến từ các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu cùng tham gia nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, giao lưu văn hóa, văn nghệ và trải nghiệm sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc của Thành phố Hồ Chí Minh.

Lần đầu tham dự liên hoan, em Lê Minh Hằng (14 tuổi, quê Quảng Trị) theo bố mẹ sang Lào sinh sống và học tập từ nhỏ cho biết, em rất xúc động và vinh dự khi được cùng đoàn thiếu nhi Lào trở về Việt Nam tham dự chương trình.

Em cảm thấy tự tin khi có thể làm cầu nối, giới thiệu với các bạn về văn hóa, lịch sử, ẩm thực và những điểm đến nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Việt Nam. Liên hoan là dịp để chúng em hiểu nhau hơn, có thêm nhiều bạn mới và góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa thiếu nhi 3 nước.

Em Chindaphone Noryyanxana, đại biểu thiếu nhi tỉnh Champasak (Lào) bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ nhiều bạn mới đến từ Việt Nam và Campuchia. Em hy vọng sau liên hoan tiếp tục giữ liên lạc với các bạn và mong muốn tương lai sẽ trở lại Thành phố Hồ Chí Minh để học tập.

Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, liên hoan lần thứ 8 tiếp tục góp phần tăng cường sự hiểu biết, xây dựng tình bạn đẹp và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam, Lào và Campuchia; đồng thời quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năng động, hiện đại, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè quốc tế./.

Triển khai chương trình du lịch liên quốc gia Việt Nam-Lào-Campuchia Động thái này nhằm tăng cường hợp tác du lịch giữa ba nước, đánh giá thực trạng, nhận diện khó khăn trong quá trình kết nối tour tuyến để đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch thời gian tới.