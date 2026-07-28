Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chánh án Toà án nhân dân tối cao Lào

Truyền thông Lào khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào có một không hai
Bài viết trên tờ Pathetlao nhấn mạnh mối quan hệ giữa Lào và Việt Nam là biểu tượng của “có một không hai, không giống ai và không ai giống” trong quan hệ quốc tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân tối cao Lào, do ông Phayvy Syboualypha, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn.
Chiều 28/7/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Jochen Schmittmann, Trưởng đại diện IMF tại Việt Nam, Campuchia, Lào và ông Fazurin Jamaludin, Trưởng đại diện kế nhiệm IMF tại Việt Nam.
Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông, bà: Hoàng Trung, Dương Thành Trung, Đỗ Trường Giang, Nguyễn Thế Minh, Nguyễn Phương Thảo.
TTXVN xin giới thiệu nội dung bài viết: "Thống nhất nhận thức, đổi mới tư duy, đóng góp thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước" của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng.
Hai Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Campuchia chia sẻ về tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước; trao đổi thực chất, hiệu quả về biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, hai Quốc hội.
Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ ngày 27/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị ngành Thanh tra tập trung thực hiện ngay 7 nhiệm vụ trọng tâm.
Việt Nam đang từng bước chuyển từ tư duy “bảo vệ rừng” sang “quản trị hệ sinh thái rừng”, từ khai thác giá trị đơn lẻ sang phát huy đồng thời các giá trị kinh tế, sinh thái, văn hóa, xã hội của rừng.
Chiều 28/7/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đang thăm chính thức Việt Nam
Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tạo thêm quyết tâm để các tỉnh xây dựng đội ngũ tình nguyện viên theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm, có kỹ năng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.
Cuộc diễn tập bắn đạn thật nhằm góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và khả năng huy động, sử dụng lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đứng ở vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2010, Việt Nam không chỉ vận hành thành công bộ máy hoạt động mới theo Hiến chương mà còn thúc đẩy quyết sách lịch sử.
Sáng 28/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam.
Dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) bổ sung quy định nguyên tắc về việc người tham gia đấu giá nhằm hạn chế tình trạng "cò mồi," người không có nhu cầu mua thực sự nhưng vẫn tham dự đấu giá.
Bà Hoàng Thị Lan Nhung, Vụ trưởng Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội cho biết Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào sáng 3/8, bế mạc ngày 24/8, dự phòng ngày 25/8.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII.
Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng.
Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh thực tiễn xét xử là nơi phản ánh trung thực nhất chất lượng của hệ thống pháp luật.
Sáng 28/7, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TW làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao về kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Ông Nguyễn Đức Tâm cam kết không ngừng nỗ lực rèn luyện, tận tâm, tận lực cùng tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Chuyên gia Campuchia đề cao ý nghĩa chính trị và chiến lược của chuyến thăm đối với tình hữu nghị truyền thống, đặc biệt là việc thể chế hóa sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, công tác nhân đạo không thể chỉ dừng ở cứu trợ khi thiên tai, dịch bệnh mà phải trở thành một bộ phận của chiến lược phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội.
Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 đặt ra chỉ tiêu quy mô GRDP đến năm 2035 đạt 70 tỷ USD; đến năm 2065 đạt 600 tỷ USD.
Sáng 28/7/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary thăm chính thức Việt Nam.
Lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Chiến thắng của Triều Tiên diễn ra tại Quảng trường tái hiện các lực lượng từng tham gia Chiến tranh Triều Tiên, với trang phục, phương tiện mang dấu ấn giai đoạn 1950-1953.
Sáng 28/7/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phát triển đô thị; dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); và một số nội dung liên quan đến dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Sáng 28/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2026-2031.
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 17-NQ/TW do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng ký ban hành sau Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV.
Làm việc với lãnh đạo WTO và WEF tại Thụy Sĩ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực hội nhập, thu hút đầu tư và phát triển các động lực tăng trưởng mới.
Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị các công trình kiến trúc, di tích lịch sử-văn hóa gắn với tái thiết và phát triển đô thị.
Tối 27/7, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Tối 27/7/2026, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 27-29/7/2026, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.