Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chánh án Toà án nhân dân tối cao Lào

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân tối cao Lào, do ông Phayvy Syboualypha, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào Phayvy Syboualypha. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào Phayvy Syboualypha. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lào Phayvy Syboualypha. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
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