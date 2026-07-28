Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Chánh án Toà án nhân dân tối cao Lào

Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 đặt ra chỉ tiêu quy mô GRDP đến năm 2035 đạt 70 tỷ USD; đến năm 2065 đạt 600 tỷ USD.