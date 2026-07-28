Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Một Việt Nam hùng cường phải đồng thời là một Việt Nam nhân ái"

Ngày 28/7, phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Chúng ta đang thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Nhưng thước đo sâu xa nhất của phát triển vẫn là con người: người yếu thế có được bảo vệ, người gặp rủi ro có được nâng đỡ và mỗi người dân có cơ hội vươn lên hay không.

Một Việt Nam hùng cường phải đồng thời là một Việt Nam nhân ái; một xã hội hiện đại phải biết sẻ chia; một quốc gia phát triển phải trân trọng và bảo vệ phẩm giá, sự an toàn của mỗi con người.

Vì vậy, công tác nhân đạo không thể chỉ dừng ở cứu trợ khi thiên tai, dịch bệnh, hoạn nạn xảy ra, mà phải trở thành một bộ phận của chiến lược phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, quản trị rủi ro và nâng cao khả năng tự cường của cộng đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang 80 năm, tinh thần đoàn kết, đổi mới, chuyên nghiệp, nhân văn và phát triển, cùng sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự đồng hành của toàn xã hội, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả của mình; trở thành biểu tượng của niềm tin và sự sẻ chia, để mỗi người gặp hoạn nạn biết rằng mình không đơn độc, mỗi người có lòng nhân ái đều có một địa chỉ tin cậy để cùng hành động, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc./.

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