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Mỹ và Iran tiến gần bước đột phá ngoại giao nhằm khôi phục bản ghi nhớ

Các nhà trung gian quốc tế cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần bước đột phá nhằm khôi phục Bản ghi nhớ, tuy nhiên quyết định cuối cùng phụ thuộc vào cuộc gặp giữa ông Trump và Thủ tướng Israel.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ và Iran tiến gần bước đột phá ngoại giao nhằm khôi phục bản ghi nhớ

Quân đội Israel cảnh báo thiếu hụt tên lửa đánh chặn

Mỹ bắt đầu rà soát lực lượng quân sự đồn trú tại châu Âu

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
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CHIẾN SỰ MỸ, ISRAEL VỚI IRAN

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