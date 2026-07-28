Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lý luận của Đảng

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 28/7, tại trụ sở Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ở thủ đô tại Vientiane, đồng chí Vansy Kuamua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Lào, đã tiếp Đoàn đại biểu Tạp chí Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, làm Trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Lào.

Tại buổi tiếp, đồng chí Vansy Kuamua đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, cho rằng đây là hoạt động góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 64 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1962-2026) và 49 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào-Việt Nam (1977-2026).

Quang cảnh buổi làm việc giữa Tạp chí Cộng sản của Việt Nam và Tạp chí Alounmai của Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Lào ghi nhận những kết quả hợp tác tích cực giữa Tạp chí Alounmai của Lào và Tạp chí Cộng sản của Việt Nam thời gian qua, nhất là việc triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác, cũng như các hoạt động trao đổi chuyên môn, đào tạo cán bộ, nghiên cứu lý luận, tuyên truyền đường lối, chính sách và hỗ trợ trang thiết bị, kỹ thuật.



Về phần mình, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Ban Tuyên huấn Trung ương Lào, đồng thời thông tin về kết quả làm việc giữa Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Alounmai ngày 27/7. Đồng chí khẳng định Tạp chí Cộng sản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tạp chí Alounmai, góp phần cụ thể hóa nội hàm "gắn kết chiến lược" trong quan hệ Việt Nam-Lào theo định hướng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng.



Trước đó, chiều 27/7, Tạp chí Cộng sản Việt Nam và Tạp chí Alounmai đã tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất phương hướng hợp tác đến năm 2027. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác; tăng cường trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và phối hợp nghiên cứu, tuyên truyền các vấn đề lý luận, thực tiễn.



Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Lào Vansy Kuamua chụp ảnh kỷ niệm với Đoàn đại biểu Tạp chí Cộng sản tại buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Hai cơ quan cũng thống nhất tiếp tục tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Tạp chí Alounmai; tăng cường trao đổi thông tin, bài viết và kết quả nghiên cứu; đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp trực tiếp trong công tác chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác. Phía Tạp chí Cộng sản sẽ tiếp tục hỗ trợ Tạp chí Alounmai trong quá trình hiện đại hóa hoạt động.



Tạp chí Cộng sản của Việt Nam và Tạp chí Alounmai của Lào là hai cơ quan lý luận chính trị của hai Đảng, có vai trò quan trọng trong công tác nghiên cứu lý luận, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và bảo vệ nền tảng tư tưởng. Thời gian qua, hai cơ quan đã duy trì hiệu quả các hoạt động trao đổi đoàn, đào tạo cán bộ, trao đổi bài viết và chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ./.

Tăng cường hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương Việt Nam-Lào Thời gian qua, các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã cơ bản đạt kết quả tích cực

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