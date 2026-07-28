Tăng cường hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương Việt Nam-Lào

Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026, chiều 28/7, tại Hà Nội đã diễn ra hội đàm giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chủ trì hội đàm.

Chúc mừng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tạo nền tảng quan trọng để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, hội đàm lần này là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần thể hiện sự gắn bó tin cậy, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng nói chung và giữa hai cơ quan Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng nói riêng.

Theo đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ động, tích cực tham mưu triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, nổi bật là tham mưu tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc, tạo tiền đề chính trị quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 kịp thời kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao; nhân sự đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, tham mưu tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; vận hành thông suốt mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp; các quy định về quản lý biên chế theo hướng từng bước chuyển từ tư duy quản lý biên chế sang quản trị nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới...

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bày tỏ vui mừng được gặp đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và các thành viên trong Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Sisay Leudetmounsone cảm ơn Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sự tiếp đón nồng hậu, chu đáo và thắm tình đồng chí, anh em. Nhân dịp này, đồng chí Sisay Leudetmounsone cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo điều kiện, giúp đỡ Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong thời gian qua; đồng thời thông báo những nét nổi bật về kết quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và một số định hướng lớn tại Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Về quan hệ hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương hai Đảng, thời gian qua, các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2026 giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã cơ bản được triển khai thực hiện, đạt kết quả tích cực.

Nổi bật là hoạt động trao đổi đoàn được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, nền nếp, chặt chẽ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào theo thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị được quan tâm đặc biệt, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao...

Trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, cởi mở, hai bên thống nhất cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, tác động tới sự ổn định và môi trường phát triển của các quốc gia, trong đó có Việt Nam và Lào; Việt Nam và Lào đang trong giai đoạn đầu của việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng; vì vậy, việc không ngừng tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh.

Kết thúc hội đàm, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và đồng chí Sisay Leudetmounsone đã ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031 giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào./.

Việt Nam-Lào thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực tài chính và nông nghiệp Hai bên tiếp tục ưu tiên triển khai lĩnh vực như quy hoạch và phân loại đất, khôi phục và phát triển hệ thống thủy lợi, phát triển giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao và đào tạo nguồn nhân lực.