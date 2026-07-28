Chờ đón Hội thao Công an: Kỵ binh dạo cầu Rồng và thi bắn súng ban đêm

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an tổ chức khởi tranh Vòng chung kết Hội thao Quân sự, võ thuật và thể thao năm 2026. Sự kiện thể thao đặc biệt này diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ 29/7 đến hết ngày 7/8, quy tụ 27 đội tuyển quân sự, võ thuật cùng 81 đội tuyển thể thao.

Trước đó, vòng bảng đã diễn ra vô cùng thành công tại Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế và Lâm Đồng với sự tham gia của hơn 5.800 vận động viên. Giờ đây, hơn 4.700 cá nhân và tập thể xuất sắc nhất đã hội tụ về thành phố Đà Nẵng để bước vào những ngày tranh tài khốc liệt nhất.

Khẳng định sức mạnh

Tâm điểm chính là Lễ khai mạc diễn ra vào tối 1/8 tại Công viên Biển Đông. Điểm nhấn là phần nghệ thuật và biểu dương lực lượng quy mô lớn với sự tham gia của 2.200 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng đặc biệt tinh nhuệ. Khán giả sẽ choáng ngợp trước màn trình diễn múa trống hội kết hợp múa cờ, múa lân và múa rồng của 1.200 học viên đến từ Học viện Cảnh sát nhân dân.

Dự kiến các màn biểu diễn sẽ diễn ra tại Lễ khai mạc vòng chung kết hội thao Công an nhân dân tại Đà Nẵng. (Nguồn: Công an thành phố Đà Nẵng)

Buổi lễ còn mang đến những màn diễu hành độc đáo của gần 40 chiếc xe môtô đặc chủng 1.800 phân khối do các nữ chiến sỹ Công an Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp điều khiển. Đồng thời, lực lượng kỵ binh uy dũng cũng sẽ tổ chức diễu hành qua cầu Rồng, tạo nên một hình ảnh mang tính biểu tượng giữa lòng thành phố biển.

Sát thực tiễn chiến đấu

Theo Ban tổ chức, vòng chung kết năm nay không chỉ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà còn mang đến 65 nội dung thi đấu bám sát với thực tiễn công tác và chiến đấu. Đáng chú ý nhất là các bài bắn ứng dụng ban đêm kết hợp sử dụng quả nổ và quả khói nghiệp vụ. Những bài thi này gia tăng áp lực và độ khó rất lớn, đòi hỏi các vận động viên phải phản xạ nhanh nhạy và xử lý tình huống vô cùng linh hoạt.

Dự kiến tổ chức môn thi đấu bắn đạn thật kết hợp sử dụng quả nổ trong đêm tại vòng chung kế hội thao Công an nhân dân 2026. (Nguồn: Công an thành phố Đà Nẵng)

Bên cạnh đó, môn bơi vũ trang cũng tạo sự đột phá khi được tổ chức trên mặt nước mở tại khu vực bến tàu Bạch Đằng, ngay chân cầu Trần Thị Lý thay vì bơi trong nhà.

Môn vượt vật cản năm nay đặc biệt ghi nhận sự tham gia của các nữ cán bộ, chiến sỹ,thể hiện tinh thần rèn luyện kiên cường, không quản ngại gian khổ của toàn lực lượng.

Ngoài ra, nội dung thi đấu đối kháng gậy ngắn lần đầu tiên được đưa vào chương trình. Hội thao năm nay cũng làm mới mình khi đưa các môn thể thao mới như Pickleball, bóng đá nam 7 người thi đấu tại Làng thể thao Tuyên Sơn, hay bóng rổ thi đấu tại Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao sâu rộng trong toàn ngành.

Dấu ấn thành phố biển

Để phục vụ tốt nhất cho đông đảo nhân dân đến theo dõi và cổ vũ, Ban Tổ chức đã chu đáo bố trí một khán đài 4.000 chỗ ngồi tại Công viên Biển Đông. Khán đài này hoàn toàn dành riêng cho người dân Thành phố cũng như du khách trong nước và quốc tế đến thưởng thức các màn trình diễn đặc sắc.

Với vai trò là đơn vị chủ nhà đăng cai, Công an Thành phố Đà Nẵng đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 296 về việc phối hợp tổ chức Hội thao.

Lực lượng chức năng đã bố trí đầy đủ 6 tổ y tế cùng 3 xe cấp cứu túc trực để sẵn sàng xử lý mọi tình huống đột xuất. Đồng thời, phương án phân luồng giao thông từ xa cũng được tính toán kỹ lưỡng, thông báo rộng rãi trước nhiều ngày trên các phương tiện truyền thông nhằm hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc và hạn chế nhất có thể ảnh hưởng đến người dân và du khách.

Các môn thi đấu của Hội thao sẽ tiếp tục diễn ra sôi nổi cho đến hết ngày 6/8. Sau những ngày tranh tài rực lửa, sự kiện sẽ khép lại bằng Lễ bế mạc và trao giải trang trọng vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc vào ngày 7/8../.