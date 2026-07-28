Chứng khoán châu Á hứng chịu đợt bán tháo mới

Thị trường chứng khoán châu Á trải qua một "ngày thứ Ba đen tối" trong phiên chiều 28/7 khi nhóm cổ phiếu công nghệ bị bán tháo mạnh. Nguyên nhân bắt nguồn từ nỗi lo ngại cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần hạ nhiệt, cộng thêm thông tin Trung Quốc đạt được bước tiến lớn trong ngành sản xuất chip, thách thức vị thế dẫn đầu lâu nay của tập đoàn ASML (Hà Lan).

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi lao dốc 10,8%, đóng cửa ở mức 6.023,66 điểm. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cũng giảm 4,0% xuống 62.364,92 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của sàn giao dịch Thượng Hải giảm 1,2% xuống 3.813,31 điểm.

Ngược lại, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) lại tăng nhẹ 0,1% lên 25.227,96 điểm. Các thị trường chứng khoán khác như Đài Bắc (Trung Quốc), Singapore và Jakarta cũng đi xuống, trong khi Sydney và Mumbai tăng nhẹ.

Tâm điểm của đợt lao dốc này là các hãng sản xuất chip. Sau thông tin công ty Shanghai Yuliangsheng của Trung Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt một công nghệ chế tạo chip vốn lâu nay do tập đoàn ASML (Hà Lan) dẫn đầu, cổ phiếu của các tập đoàn lớn đã đồng loạt giảm mạnh: SK hynix giảm 14,7%, Samsung giảm hơn 13%, và tập đoàn Kioxia (Nhật Bản) giảm hơn 18%.

Ông Stephen Innes, chuyên gia của SPI Asset Management, cho rằng nhu cầu đối với chip vẫn khá mạnh và các tập đoàn công nghệ lớn chưa cắt giảm đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư không còn sẵn sàng trả mức giá quá cao chỉ vì kỳ vọng vào AI như trước. Theo ông, sau thời gian tăng mạnh, nhóm cổ phiếu AI đang mất dần sức hút và khiến nhiều nhà đầu tư rút vốn.

Giới đầu tư hiện chờ kết quả kinh doanh của SK hynix, Samsung, Kioxia cùng các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Microsoft, Meta, Apple và Amazon để đánh giá triển vọng của ngành trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 28/7, chỉ số VN-Index tăng 11,61 điểm (0,7%) lên 1.680,62 điểm. HNX-Index tăng 0,1 điểm (0,04%) lên 269,45 điểm./.

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trước tuần lễ quyết định của Fed Chỉ số Dow Jones tăng lên 52.210 điểm trong khi Nasdaq giảm xuống 24.932 điểm trong phiên 27/7, khi đà giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ lấn át tâm lý tích cực từ diễn biến hạ nhiệt tại Trung Đông.

​