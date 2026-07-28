Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trước tuần lễ quyết định của Fed

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 27/7, khi đà giảm của nhóm cổ phiếu công nghệ và bán dẫn đã kéo lùi chỉ số Nasdaq.

Bên cạnh đó, việc Mỹ và Iran tạm dừng các cuộc tấn công cũng giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát và hỗ trợ chỉ số Dow Jones tăng điểm. Giới đầu tư cũng thận trọng trước tuần lễ dày đặc các báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp và quyết định chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn.

Khép lại phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,5% lên 52.210,23 điểm. Chỉ số S&P 500 gần như đi ngang, chốt phiên ở mức 7.413,21 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,2% xuống 24.932,08 điểm.

Tâm lý của các nhà giao dịch trên thị trường đã cải thiện sau khi Mỹ và Iran tạm ngừng các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau, qua đó làm dịu những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và áp lực lạm phát.

Theo bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu của công ty giao dịch XTB, dù tình hình tại Trung Đông đã hạ nhiệt, xung đột vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn và điều này có thể khiến giá dầu khó giảm xuống dưới 85 USD/thùng trong ngắn hạn.

Trong khi đó, ông David Morrison, chuyên gia của Trade Nation, cho rằng giới đầu tư kỳ vọng việc tạm dừng giao tranh có thể mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Đà tăng của thị trường chứng khoán đã không duy trì được đến cuối phiên khi nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu áp lực bán.

Ông Chris Beauchamp, Trưởng bộ phận phân tích thị trường của nền tảng giao dịch IG, nhận định việc thị trường chứng khoán không tăng mạnh dù căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt cho thấy nhà đầu tư vẫn thận trọng.

Theo ông, nhiều nhà đầu tư đã tận dụng nhịp tăng đầu phiên để tiếp tục giảm tỷ trọng nắm giữ các cổ phiếu công nghệ vốn đã suy yếu trong thời gian qua.

Phiên này, giá cổ phiếu của hãng sản xuất chip AI Nvidia giảm mạnh. Nhóm cổ phiếu bán dẫn của Mỹ cũng chịu sức ép sau khi xuất hiện thông tin công ty Shanghai Yuliangsheng của Trung Quốc đạt bước đột phá công nghệ, có thể thúc đẩy sự phát triển của ngành sản xuất chip nước này.

Giới đầu tư hiện chuyển sự chú ý sang mùa công bố kết quả kinh doanh quý II. Trong tuần này, các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ gồm Microsoft, Meta, Apple và Amazon sẽ lần lượt công bố báo cáo tài chính, với trọng tâm là triển vọng tăng trưởng và kế hoạch đầu tư trong lĩnh vực AI.

Bên cạnh đó, thị trường cũng theo dõi kết quả kinh doanh của các nhà sản xuất chip châu Á như SK hynix, Samsung Electronics và Kioxia.

Ở khía cạnh chính sách tiền tệ, thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp kéo dài hai ngày từ 28-29/7, trong khi Ngân hàng trung ương Anh (BoE) cũng được dự báo sẽ không thay đổi chính sách tại cuộc họp diễn ra một ngày sau đó.

Những quyết định này được xem là yếu tố quan trọng định hướng diễn biến của thị trường tài chính toàn cầu trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 27/7 chỉ số VN-Index giảm 17,1 điểm (1,01%) xuống 1.669,01 điểm. HNX-Index giảm 3,64 điểm (1,33%) còn 269,35 điểm./.

Vốn hóa các “ông lớn” công nghệ bốc hơi hơn 500 tỷ USD trong một tuần Làn sóng hoài nghi về hiệu quả đầu tư AI khiến vốn hóa của nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Alphabet và Tesla sụt giảm mạnh, trong khi dòng tiền chuyển sang các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng AI.