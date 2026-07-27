Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng khi giá dầu giảm mạnh

Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên chiều 27/7 khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tạm lắng, kéo giá dầu giảm mạnh. Điều này giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát và nguy cơ các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất, qua đó cải thiện tâm lý của giới đầu tư.

Kết thúc phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,5% lên 64.931,19 điểm.

Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,0% lên 25.207,18 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của sàn giao dịch Thượng Hải tăng 1,2% lên 3.858,24 điểm.

Thị trường chứng khoán Sydney, Wellington, Singapore, Mumbai và Manila cũng tăng điểm.

Dù vậy, các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước những lo ngại về hiệu quả của các khoản đầu tư rất lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu áp lực bán, dù cổ phiếu của các hãng sản xuất chip như SK hynix và Samsung đã phục hồi sau nhiều tuần giảm giá.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường của KCM Trade, cho rằng nhà đầu tư vẫn lo ngại về quy mô chi tiêu quá lớn của các doanh nghiệp công nghệ, trong khi chưa rõ các khoản đầu tư này sẽ mất bao lâu mới tạo ra lợi nhuận.

Thị trường cũng đang hướng sự chú ý đến báo cáo kết quả kinh doanh của SK Hynix, Samsung, Kioxia cùng các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Microsoft, Meta, Apple và Amazon trong tuần này. Bên cạnh đó, quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng được theo dõi sát sao.

Dù giới phân tích dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần này, nhưng bà Jenny Zeng, chuyên gia của Allianz Global Investors, vẫn cho rằng Fed có thể tăng tổng cộng 0,5 điểm phần trăm từ nay đến cuối năm.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 27/7 chỉ số VN-Index giảm 17,1 điểm (1,01%) xuống 1.669,01 điểm. HNX-Index giảm 3,64 điểm (1,33%) còn 269,35 điểm./.

Căng thẳng Trung Đông khiến chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm Nhà đầu tư đang cùng lúc đối mặt với nhiều lo ngại, gồm căng thẳng tại Trung Đông leo thang, giá dầu tăng trở lại trên 100 USD/thùng và nghi ngờ về hiệu quả của các khoản đầu tư khổng lồ vào AI.

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