Thúc đẩy kết nối nhà mua hàng Trung Quốc với doanh nghiệp Việt Nam qua VIS 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 28/7, tại Bắc Kinh, Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Hội nghị giới thiệu hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm nửa cuối năm 2026 và Chương trình giới thiệu chuỗi sự kiện kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Viet Nam International Sourcing 2026 (VIS 2026) - tới cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các nhà thu mua Trung Quốc.



Hội nghị thu hút sự tham dự của khoảng 80 đại biểu đại diện các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng của Trung Quốc, cùng lãnh đạo các tập đoàn phân phối, hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp nhập khẩu, doanh nghiệp thương mại điện tử, nền tảng thương mại số và các nhà mua hàng chuyên nghiệp.



Phát biểu khai mạc hội nghị, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Hoàng Văn Tuấn cho rằng chuỗi sự kiện VIS 2026 do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức là một sáng kiến quan trọng nhằm tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối và đối tác quốc tế, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hội nghị lần này sẽ là cơ hội để các bên cùng trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác Trung Quốc.



Tại hội nghị, Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc đã giới thiệu tổng quan về VIS 2026 - một trong những hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm của Việt Nam trong năm 2026, diễn ra từ ngày 3-5/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh.



Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, ông Nông Đức Lai, nhấn mạnh việc tổ chức giới thiệu VIS 2026 tại Bắc Kinh có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời mở rộng mạng lưới nhà mua hàng quốc tế tham dự sự kiện tại Việt Nam.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục có nhiều biến động, việc thúc đẩy các hoạt động kết nối giao thương thực chất, trực tiếp giữa nhà cung cấp và nhà mua hàng được xem là giải pháp quan trọng giúp nâng cao tính ổn định và khả năng thích ứng của doanh nghiệp hai nước.



Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc nhấn mạnh VIS 2026 không chỉ là hoạt động triển lãm thương mại, mà còn là nền tảng kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu Việt Nam với các nhà mua hàng quốc tế, góp phần thúc đẩy đưa hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.



Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham dự phía Trung Quốc đánh giá cao tiềm năng của VIS 2026 trong việc tạo ra một nền tảng kết nối thực chất, trực tiếp và hiệu quả giữa doanh nghiệp hai nước. Một số tập đoàn phân phối lớn, chuỗi siêu thị, doanh nghiệp nhập khẩu, nền tảng thương mại điện tử và nhà mua hàng chuyên nghiệp bày tỏ sự quan tâm tới việc tham dự VIS 2026 tại Việt Nam.



Với định hướng “kết nối trực tiếp-giao thương thực chất-hợp tác lâu dài,” VIS 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành điểm hẹn quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-Trung Quốc ngày càng sâu rộng, hiệu quả, cân bằng và bền vững./.

Việt Nam là điểm đến tiềm năng trong chiến lược của doanh nghiệp Trung Quốc Các lĩnh vực như nông nghiệp hiện đại, năng lượng mới, công nghiệp chế tạo, bảo vệ môi trường và phát triển đô thị được xác định là những hướng hợp tác triển vọng trong thời gian tới.

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