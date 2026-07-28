Johnson & Johnson chi 5,5 tỷ USD dàn xếp vụ kiện phấn rôm gây ung thư

Tập đoàn dược phẩm và thiết bị y tế Johnson & Johnson (J&J) ngày 27/7 thông báo sẽ chi 5,5 tỷ USD để dàn xếp hàng chục nghìn đơn kiện.

Các nguyên đơn cáo buộc sản phẩm phấn rôm trẻ em và một số sản phẩm chứa bột talc khác của Tập đoàn dược phẩm và thiết bị y tế Johnson & Johnson gây bệnh ung thư buồng trứng.

Thỏa thuận mang tính bước ngoặt này nhằm khép lại cuộc chiến pháp lý dai dẳng bám riết lấy Tập đoàn dược phẩm và thiết bị y tế Johnson & Johnson suốt một thập kỷ qua.

Đại diện Tập đoàn dược phẩm và thiết bị y tế Johnson & Johnson cho biết thỏa thuận sẽ bao gồm khoảng 69.000 vụ kiện đang được thụ lý tại tòa án liên bang ở bang New Jersey cùng các vụ việc liên quan tại cấp tòa án bang. Quy mô này chiếm tới 99,75% tổng số đơn kiện liên quan đến bột talc còn tồn đọng.

Các công ty luật đại diện cho nguyên đơn đã lên tiếng xác nhận thỏa thuận và đánh giá đây là một giải pháp hợp lý. Hiện thỏa thuận vẫn chờ thẩm phán phụ trách vụ kiện cấp liên bang phê duyệt để chính thức có hiệu lực.

Bình luận về quyết định này, ông Erik Haas, Phó Chủ tịch phụ trách pháp lý của Tập đoàn dược phẩm và thiết bị y tế Johnson & Johnson, vẫn giữ lập trường cứng rắn khi gọi các cáo buộc là "vô căn cứ." Ông khẳng định công ty chấp nhận chi tiền chỉ để dứt điểm vụ việc.

Thực tế, Tập đoàn dược phẩm và thiết bị y tế Johnson & Johnson vừa giành được một chiến thắng pháp lý quan trọng vào tuần trước. Khi đó, một thẩm phán liên bang đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng các cá nhân nguyên đơn có thể đưa ra bằng chứng xác đáng cho thấy bột talc trực tiếp gây ra bệnh ung thư buồng trứng của họ.

Xuyên suốt quá trình tố tụng, Tập đoàn dược phẩm và thiết bị y tế Johnson & Johnson luôn bác bỏ cáo buộc sản phẩm chứa bột talc của mình gây ung thư, đồng thời khẳng định loại bột này hoàn toàn an toàn. Kể từ năm 2020, tập đoàn đã chủ động ngừng bán sản phẩm phấn rôm làm từ bột talc tại thị trường Mỹ và chuyển sang sử dụng tinh bột ngô.

Quá trình xét xử hàng loạt vụ kiện này vừa được nối lại vào tháng 3/2025, sau hơn 3 năm bị đình trệ. Nguyên nhân gián đoạn xuất phát từ việc Tập đoàn dược phẩm và thiết bị y tế Johnson & Johnson liên tục thất bại trong nỗ lực chuyển rủi ro pháp lý sang một công ty bình phong và xin tuyên bố phá sản nhằm né tránh trách nhiệm.

Đáng chú ý, khác với các đề xuất phá sản trước đây, thỏa thuận đạt được ngày 27/7 chỉ áp dụng để giải quyết các đơn kiện hiện tại và không bao trùm những vụ kiện có thể phát sinh trong tương lai./.

Hàng nghìn người đâm đơn kiện Johnson & Johnson vì phấn rôm gây ung thư Hàng nghìn người tại Anh đang theo đuổi vụ kiện chống lại tập đoàn dược phẩm Johnson & Johnson (J&J) cáo buộc công ty này cố tình bán phấn rôm nhiễm amiante, chất có thể gây ung thư.

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